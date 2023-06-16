Мнение: Африканский тупик?

Президент Алжира прилетел в Москву и встретился с президентом России.

После встречи с алжирским другом Владимир Путин сообщил прессе, что «…в субботу планирую принять делегацию глав и высокопоставленных представителей ряда африканских стран для обсуждения выдвинутой государствами континента инициативы по украинскому сюжету».

Оказывается, Африка предложила свой мирный план по Украине.

Сегодня в Киеве лидеры ЮАР, Египта, Сенегала, Замбии, Уганды и Конго встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. И изложат ему свой план.

Завтра африканцев примет Владимир Путин и тоже выслушает.

Что там в плане?

Африка предлагает вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина, смягчение санкций. Африка так же предлагает «безусловную» сделку по зерну и удобрениям (отсюда).

Сдается мне, что этот план – утопия. Владимир Путин вряд ли примет предложение вывести войска с территорий, которые считает российскими. А без этого пункта африканский план не устраивает Владимира Зеленского. Похоже, что это тупик.

Или я чересчур пессимистичен? Не хватает мне оптимизма?

Фотография, сделанная перед началом российско-алжирских переговоров, отсюда

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