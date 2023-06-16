Представлена первая отечественная игровая консоль

В одном из столичных инновационных центров представили первую игровую консоль отечественной разработки под названием «Союз».

По замыслу разработчиков, продукт сможет вытеснить аналоги иностранного производства, такие как PlayStation (Sony, Япония) и Xbox (Microsoft, США).

Полное название устройства – «Автономное электронно-вычислительное устройство для досуга «Игровая консоль «Союз». Создатели новинки отдельно подчеркивают, что все комплектующие в приставке, кроме электронных компонентов – полностью отечественного производства. Консоль работает на базе отечественного процессора тайваньского производства «Эльбрус-8С», обладает встроенной видеопамятью 128 миллионов байт. Оперативная память в зависимости от комплектации может достигать 512 миллионов байт.

Бюджетная версия игровой приставки будет оснащена аналоговым разъёмом для поддержки устаревших телевизоров, которые ещё исправно трудятся у многих граждан. Разработчики гарантируют высокую производительность в популярных играх – так, в GTA San Andreas консоль уверенно держит 60 FPS, а в Far Cry 2 – почти 50 FPS.

Стоимость стандартной версии будет равна 89 000 рублей, а упрощённая обойдётся в 64 999 рублей. Продажи должны начаться уже к концу года.

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