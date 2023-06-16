 

Мошенники стали чаще рекламировать свои сайты в Google и «Яндекс»

16.06.2023, 13:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Количество фишинговых сайтов, позиция которых в результатах поиска выше, чем у реальных ресурсов, выросло на 16 процентов с начала 2023 года. Об этом пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на исследование компании Positive Technologies.

Преступники использовали поисковую оптимизацию (SEO) для увеличения числа жертв. Цель этой атаки – увеличить число людей, посещающих фишинговые сайты. В Positive Technologies заявили, что “злоумышленники встраивают ключевые слова и популярные темы во вредоносные сайты. Поисковые системы считывают это, и выдают вредоносную страницу раньше, чем оригинальный сайт”.

По мнению экспертов компании, этот вопрос будет оставаться актуальным минимум до конца года. Они также утверждают, что вектор атаки распространился практически на все популярные поисковые системы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Привычная картина

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь она такая, непредсказуемая штука

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Счастливая встреча “Леопарда” и “Брэдли”

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия и населенные пункты на букву Ы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика