Мошенники стали чаще рекламировать свои сайты в Google и «Яндекс»

Количество фишинговых сайтов, позиция которых в результатах поиска выше, чем у реальных ресурсов, выросло на 16 процентов с начала 2023 года. Об этом пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на исследование компании Positive Technologies.

Преступники использовали поисковую оптимизацию (SEO) для увеличения числа жертв. Цель этой атаки – увеличить число людей, посещающих фишинговые сайты. В Positive Technologies заявили, что “злоумышленники встраивают ключевые слова и популярные темы во вредоносные сайты. Поисковые системы считывают это, и выдают вредоносную страницу раньше, чем оригинальный сайт”.

По мнению экспертов компании, этот вопрос будет оставаться актуальным минимум до конца года. Они также утверждают, что вектор атаки распространился практически на все популярные поисковые системы.