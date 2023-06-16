 

Белый дом тайно возобновил переговоры с Ираном ради «политического перемирия»

16.06.2023, 13:10, Новости дня
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Администрация США тайно возобновила непрямые переговоры с Ираном по сдерживанию ядерной программы и освобождению американских заключённых, пишет CNN со ссылкой на источники. Переговоры начались в декабре прошлого года в Нью-Йорке и с тех пор продолжаются в Омане при посредничестве оманской стороны. По данным американских чиновников, целью США является достижение «политического перемирия» — взамен Тегеран требует разморозить миллиарды долларов иранских активов за рубежом.


AP

После провала переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) администрация США, по-видимому, тайно возобновила непрямые переговоры с Ираном по сдерживанию ядерной программы и освобождению американских заключённых, пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Переговоры, как сообщается, начались в декабре прошлого года в Нью-Йорке и с тех пор продолжаются в Омане при посредничестве оманской стороны.

По данным источников, целью США является достижение «политического перемирия» с помощью неформальной, неписаной договорённости. Взамен Тегеран требует разморозить миллиарды долларов иранских активов за рубежом, заблокированных из-за американских санкций.

После возобновления контактов двух сторон Вашингтон одобрил выплату иракским правительством $2,7 миллиардов за импорт иранской электроэнергии и газа в качестве меры укрепления доверия. Однако, по словам американских чиновников, эти средства могут быть направлены лишь на гуманитарные цели и другую деятельность, не подпадающую под санкции.

При вступлении в должность президента США Джо Байден пообещал возродить ядерную сделку, однако уже в ноябре 2022 года объявил о провале переговоров. США вышли из СВПД при бывшем президенте страны Дональде Трампе.

Весной Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило в Иране частицы урана, обогащённого до 83,7%. Это лишь чуть ниже уровня 90%, достаточного для создания ядерного оружия. Иран отверг обвинения в разработке атомной бомбы, указав на «непреднамеренные колебания» в процессе обогащения.

Всего несколько месяцев назад американо-иранские отношения казались напряжёнными. В апреле США заявили, что перебросили на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами в ответ на участившиеся атаки на американские войска и их союзников в Ираке и Сирии. Когда в марте Иран объявил, что согласился на обмен заключёнными с США, Вашингтон назвал это «жестокой ложью», пишет CNN.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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