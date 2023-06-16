Такер Карлсон – обвинив Байдена в диктаторских замашках, Fox задел демократов за живое

Fox News угодил в серьёзный скандал: показав буквально на полминуты титр, в котором президента США Джо Байдена назвали «человеком, который очень хочет стать диктатором», канал попал под шквал критики со стороны сторонников Демократической партии, рассказал в эфире своей передачи Tucker on Twitter журналист Такер Карлсон. Как отметил Карлсон, истеричная реакция демократов, от которой канал не спасли даже публичные извинения, показывает, что такая позиция Fox явно их «зацепила».

Привет! С вами Такер Карлсон.

Во вторник утром администрация Байдена добилась ареста Дональда Трампа. Новостной сюжет из этого события вышел довольно громкий, и вы наверняка сами его видели. За несколько минут до 21:00 канал Fox News, освещая эту тему, показал в эфире две прямых видеотрансляции, пустив их параллельно: справа было обращение Дональда Трампа к своим сторонникам в Нью-Джерси, а слева — выступление Джо Байдена на проходившем в Вашингтоне мероприятии по случаю прибытия генсека НАТО. Под этими двумя трансляциями Fox разместил титр, в котором говорилось следующее: «Человек, который очень хочет стать диктатором, выступает в Белом доме, добившись ареста своего политического оппонента».

Эти слова оставались на экранах меньше тридцати секунд, но эффект они произвели тут же: в кулуарах Fox впала в панику дама, которая заправляет каналом. Сначала она пропесочила продюсера, который разместил титр на экране — и менее чем 25 часов спустя тот уволился. Этот человек проработал на Fox больше десяти лет и считался одним из самых талантливых специалистов в офисе канала; он предложил остаться на традиционную двухнедельную отработку, однако руководство Fox велело ему собрать свои вещи и покинуть рабочее место немедленно. Затем канал принёс за слова «человек, который очень хочет стать диктатором», которые оставались в эфире 27 секунд, публичные извинения — я их процитирую. «Титр был незамедлительно снят», — заявил пиар-отдел Fox, затем добавив зловещее замечание о том, что с вопросом, цитирую, «разобрались».

Это была чистая правда — но от скандала это Fox не уберегло: какое-то время даже казалось, что в остальных СМИ тема позиции канала по вопросу ареста Трампа затмила, собственно, сам этот арест. Начав внушать зрителям мысль о том, что Байден — диктатор, Fox «пересёк черту», констатировала The Washington Post. С таким мнением горячо соглашался и Александр Виндман — постоянный гость передач MSNBC и крайне активный сторонник Украины, которого вы, возможно, помните по скандалу с российским «вмешательством» в выборы 2016 года: он потребовал на своей странице в Twitter, чтобы Пентагон прекратил вещание Fox News на всех американских военных базах. «Показывать передачи, в которых содержатся прямые и при этом надуманные выпады в адрес главнокомандующего американской армией, сети телерадиовещания ВС США будет абсолютно непримлемо», — писал Виндман. То есть иными словами, Джо Байдену нужно наложить запрет на любую критику в свой адрес — ведь именно так себя ведут те, кого никак не назовёшь диктатором.

Ещё дальше зашёл Джон Кьюсак. За такое преступление — за то, что Fox назвал Байдена «диктатором», — канал вообще следует закрыть, написала звезда кино 80-х. Цитирую: «Правительству нужно отобрать у него лицензию на вещание».

Ну и так далее в том же духе — по всему интернету. Демократы очень, очень разозлились. Но отчего же? Если титр, который показал Fox, был ложью, зачем так истерить? А то ведь ложь, похоже, никого больше особенно не беспокоит. Если бы продюсер какого-нибудь кабельного новостного канала назвал бы Байдена гением или обвинил бы его в том, что он на самом деле суданец, но ото всех это скрывает, стал бы кто-нибудь по этому поводу выступать? Стал бы извиняться за подобное Fox? Наверное, всё-таки нет. А вот когда о Байдене сказали, что он «хочет стать диктатором», — это почему-то всех задело за живое.

Дата выхода в эфир 16 июня 2023 года.

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