Уход есть, а эффекта нет: 5 причин, по которым лучшие средства могут не работать для вашей кожи

Если вы добросовестно придерживались своего режима ухода за кожей без каких-либо результатов, пришло время сделать шаг назад и провести переоценку. Средства по уходу за кожей — это лечение, и им нужно время, чтобы подействовать.

Как долго вы должны ждать, прежде чем появятся первые видимые результаты? В целом считается, что большинство средств по уходу за кожей принесут видимые результаты в течение шести месяцев. Некоторые продукты могут дать заметные улучшения уже после нескольких применений.

Итак, если вы усердно следовали своему режиму ухода за кожей в течение шести месяцев или даже года и до сих пор не заметили никаких изменений, возможно, здесь замешаны другие факторы. В сегодняшней статье мы расскажем, в чем причина отсутствия результатов, почему средства для красоты не работают.

Контакт с грязными наволочками, полотенцами

Здоровая кожа начинается с отсутствия грязи. Это самый распространенный виновник большинства проблем с кожей, таких как прыщи, чрезмерная жирность. Всего одна ночь на грязной простыне может свести на нет всю тяжелую работу, которую вы проделывали при уходе за кожей в течение целого месяца.

Грязь смешивается с кожным салом и мертвыми клетками, закупоривая поры. И если эту грязь не очистить достаточно быстро, эта смесь может затвердеть, что приведет к появлению белых и черных точек. А дальше только хуже. Забитые поры создают подходящую среду для бактерий, которые вызывают воспаления. Вся эта картина возникает только из-за того, что грязь забивает ваши поры, а остановить цепную реакцию можно и нужно.

Для начала держите руки подальше от лица, если они не идеально чистые. Ваши руки собирают тонны грязи и бактерий в течение дня. Далее давайте поговорим о гигиене постельного белья. Ежедневная смена наволочек также обязательна. Следуя данному совету, вы увидите положительные изменения очень быстро.

Неправильно подобранные средства по уходу за кожей

Начните с того, что сократите свою рутину до очищения, использования увлажняющего и солнцезащитного крема. После этого просто наблюдайте за реакцией вашей кожи.

Этот период перерыва позволит ей очиститься от любых потенциально вредных продуктов, а также даст вам возможность начать уход заново, но уже с более продуманной стратегией. Для этого постепенно добавляйте продукты через месяц. Начните с сыворотки, но убедитесь, что она содержит ингредиенты, подходящие для вашего типа кожи, и обещает решить любые проблемы, которые у вас действительно есть.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Ваши знания по уходу за кожей недостаточны

Если вы были разочарованы отсутствием результатов от ежедневного ухода за кожей, вероятно, она нуждается в дополнительном внимании, которое не может обеспечить базовый уход. Специалисты советуют включить маски для лица в свой распорядок дня. Они имеют множество преимуществ и отвечают вашим конкретным потребностям. Начните с изучения ингредиентов в зависимости от вашего типа кожи.

Еще один важный совет — инвестировать в хорошие средства по уходу. Но, прежде чем совершить какую-либо покупку, изучите средство, которое вы рассматриваете, чтобы убедиться в его эффективности и безопасности для вашего типа кожи и имеющихся проблем.

Ориентир на количество

Когда речь идет о средствах по уходу за кожей, не секрет, что качество важнее количества. Качественный увлажняющий и солнцезащитный кремы дадут лучшие результаты, чем пятишаговая процедура с промежуточными продуктами.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Начните с выбора подходящих продуктов в зависимости от ваших потребностей. Ищите высококачественные полезные ингредиенты, такие как антиоксиданты, витамины, пептиды, гиалуроновая кислота и натуральные растительные экстракты.

Чего следует избегать? Парабены, сульфаты, фталаты и синтетические отдушки могут оказывать неблагоприятное воздействие и недопустимы, поэтому обязательно избегайте их, если у вас чувствительная кожа.

Экстравагантные заявления и обещания также являются тревожными сигналами. Ищите продукты, прошедшие клинические исследования и сертификацию или рекомендованы дерматологами.

Использование продуктов неэффективно

Одной из распространенных ошибок в уходе за кожей является неправильная дозировка продуктов. Очень важно следовать рекомендуемой дозировке, указанной производителем. Недостаточное использование продуктов может не принести желаемых результатов, в то время как чрезмерное нанесение повлечет за собой закупорку пор и вызовет другие проблемы. Некоторые активные ингредиенты, такие как ретинол или эксфолианты, могут спровоцировать раздражение и повышенную чувствительность при использовании в высоких концентрациях.

Еще одна ошибка, которой следует избегать, — использование средств по уходу за кожей в неправильном порядке. Например, если густой крем наносится перед более легкой сывороткой, это может создать барьер, препятствующий эффективному проникновению активных ингредиентов сыворотки в кожу. Чтобы максимизировать преимущества ваших продуктов, изучите и поймите порядок нанесения.

Кроме того, крайне важно избегать сочетания несовместимых средств по уходу за кожей.