Французский маникюр в стиле колор-блок – горячий хит лета: особенности новинки нейл-арта

Естественный французский маникюр, наверное, не выйдет из моды никогда. Но в жаркие летние дни хочется чего-то более интересного, нежели строгая нюдовая классика. Рассмотрите несколько ярких летних вариантов френча, которые дополнят ваши модные образы и подчеркнут красоту.

Женственный красный

Чтобы ваш французский маникюр стад настоящим украшением эффектного женственного образа, сделайте акцент на красный цвет. Комбинируйте френч с полным перекрытием, чтобы летний маникюр не выглядел перенасыщенным и слишком тяжелым. По аналогичному принципу вы можете использовать и другие оттенки. Например, для офиса можно сделать глубокий синий маникюр.

Анималистичный рисунок

Лето – это самое лучшее время для творчества. Поэтому вы должны дать волю своей фантазии, когда оформляете свой френч. Например, в качестве основного мотива можете использовать анималистичный принт. Например, это может быть имитация окраски зебры, тигра, жирафа. А девушки с юмором могут использовать имитацию окраса коровы.

Двойные кончики

Чтобы придать своему французскому маникюру нотку яркости и оригинальности, используйте технику двойных цветовых блоков при прокраске кончиков. Используйте цвета, которые хорошо гармонируют друг с другом. Если вы не сильны в рисовании, можно использовать специальные инструменты для стемпинга, благодаря которыми вы сможете сделать максимально ровные границы цветных блоков.

Омбре

Вместо того чтобы создавать прочный барьер между двумя цветами, создайте нежный эффект омбре. Эта техника позволяет цветным оттенкам плавно перетекать друг в друга для создания женственного разноцветного френча. Это замечательный вариант маникюра, который хорошо впишется в нежный романтический образ.

Игра цвета

Хотя традиционные палитры омбре основаны на оттенках одного базового пигмента, модные тенденции этого лета в области красочных ногтей – это сочетание традиционных стилей с современными изменениями. Чтобы придать французскому маникюру изумительный шарм, используйте на ногтях необычные цветовые сочетания.

Цветные кончики с классической основой

То, что современный маникюр набирает обороты, не означает, что традиции полностью отброшены. На самом деле вы можете комбинировать яркие кончики с традиционными элементами классического французского маникюра для потрясающего сочетания винтажности и современности. Дайте волю своему творчеству, используя такие актуальные тенденции, как неоновые ногти, металлические маникюры и пастельные палитры.

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Цветные блоки

Если хочется чего-то яркого и в то же время сдержанного, побалуйте себя французским маникюром с цветными блоками, который подарит вам ощущение солнечного сияния. Такие цвета, как оранжевый, персиковый и коралловый, являются основными в сезоне. Вы можете добавить дополнительные элементы, такие как блестки, стразы или что-то еще.

Широкая палитра

Если вы никак не можете определиться с тем, какую же основу выбрать для своего французского маникюра, не останавливайтесь на чем-то одном. Накрасьте разные ногти разными нюдовыми оттенками, соблюдая правило плавного перехода. Чтобы оттенки лучше гармонировали друг с другом, добавьте на основу немного цветных пятнышек лака соседнего цвета.

Все цвета радуги

Если вы никак не можете определиться с базовым цветом для своего яркого френча в стиле колор-блок, значит, используйте сразу все цвета, которые вам нравятся. И основа, и кончики должны быть разукрашены разными видами лака, чтобы создать на ваших ноготках эффект радуги. Следите за тем, чтобы цвета хорошо сочетались между собой. А еще не забывайте добавлять каких-нибудь мерцающих деталей для более эффектного вида.