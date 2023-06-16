 

Греф прогнозирует увеличение налоговой нагрузки на бизнес с 2024 года

16.06.2023, 12:15, Разное
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Герман Греф, глава Сбербанка, считает, что государственные расходы РФ будут расти. В связи с этим, по его словам, бизнес-сообщество ожидает повышения налогов в начале следующего года.

Расходная часть бюджетов будет увеличиваться. Такая степень гибкости может повлиять не только на бюджетные расходы, направленные на стимулирование экономики.

“Бизнес-сообщество пришло к выводу, что со следующего года налоговое бремя будет увеличиваться”, – сказал г-н Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

По оценкам Министерства финансов, расходы бюджета за пять месяцев (с января по май) составили 13,229 триллиона рублей, что на 27% больше, чем в 2022 году. Дефицит бюджета за этот период времени составил 3,41 трлн руб.

На ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает выполнить план по доходам бюджета в этом году. По словам чиновника, бюджет также может быть пересмотрен по многим направлениям.


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