Мнение: В защиту прибылей

В комментариях очередной раз пренебрежительно отозвались о бизнесменах как о людях, которые заботятся прежде всего о собственной прибыли. Мне кажется, это неверно сразу на многих уровнях.

Во-первых, прибыльность бизнеса для предпринимателя — это как исправность автомобиля для водителя. Да, действительно, автомобиль должен быть исправным, и водитель сильно переживает, если это не так, и готов прикладывать серьёзные усилия, чтобы починить или предотвратить поломку. Однако никто же не упрекает водителя в том, что он ответственно подходит к своей работе. Так и с бизнесом: бизнес должен быть прибыльным, это норма. Если бизнес не приносит прибыли, он столь же бесполезен, как и сломанный автомобиль.

Во-вторых, если предприниматели заботятся о прибыли, то рабочие заботятся о своей зарплате. В том комментарии были пример — некий заместитель губернатора начал совещания с местными представителя бизнеса словами: «я понимаю, что всех вас интересуют только деньги…». Это подавалось бизнес-сообществу как слегка замаскированный упрёк.

Однако давайте смоделируем зеркальную ситуацию. Прораб собирает строителей, предлагая им поработать на выходных, и начинает обращение к ребятам в касках словами: «я понимаю, что всех вас интересуют только деньги…». Простите, а почему нет? С какой радости строитель должен работать на выходных бесплатно? Если должность и зарплата не подразумевают ненормированного графика — как у начальства, к примеру — то сверхурочная работа должна оплачиваться. При этом, важный момент, все радуются росту зарплат. Никто в здравом уме не говорит: «ух, как эти строители зажрались, по 100 тысяч получают, хотя могли бы получать в 10 раз меньше, и с запасом бы им на картошку с брюквой хватало бы». Однако про бизнесменов почему-то говорят именно так: дескать, что-то много прибыли у этих жирных котов, надо бы им доходы урезать.

Да, на стройках бывают экстренные ситуации — например, если сроки горят, комиссия послезавтра, а счета строительной компании арестованы и заплатить не с чего. Но тогда и беседа с ребятами в комбинезонах начинается не с пренебрежительного «вас интересуют только деньги» а со смиренной просьбы о помощи или хотя бы с обещания расплатиться потом.

Третье, главное. Если бизнесмена — или назначенного сверху руководителя — не интересует прибыль, то это вредитель. Потому что прибыль, если разобраться, это когда у тебя в начале сезона 20 тонн картошки, а в конце сезона — уже 200 тонн картошки. Собственно, для этого картошку и сажают. Если же ты весной 20 тонн в землю закопал, а осенью те же 20 тонн и выкопал, то это уже не сельское хозяйство, а форменный саботаж.

Работа без прибыли означает, что ценные материалы и труд коллектива тратятся впустую. Из хорошего металла делают металлолом, из хороших продуктов — несъедобное варево, из качественной ткани — уродливые платья. Если предприятие не приносит прибыли, и нет надежды, что оно станет прибыльным в будущем, так его надо закрыть: как минимум, чтобы природу не портить и материалы не изводить. Точный аналог убыточного завода — огромная куча горящего мусора на пустыре, в которую рабочие подкидывают автомобильные покрышки. Не для того, чтобы греться, а просто так, чтобы не закрывать предприятие со славной историей и не выгонять из насиженных кресел уважаемых людей.

На это обычно возражают, что завод А, может, и не приносил прибыли, но зато содержал детский садик и поставлял очень важные детали заводу Б.

Однако кто же мешает распутать этот клубок? Пусть завод А продаёт детали заводу Б по рыночной цене, и пусть он отдаст содержание детского садика государству, а сам — исправно платит государству налоги. В крупных структурах всегда царит бардак, поэтому переход от сложных взаимозачётов к простой и прямой схеме, в которой сразу ясно, кто за что отвечает, даст огромную экономию.

Почему так сделать при командной экономике было нельзя, отвечает Генри Форд, большой друг СССР, у которого Ленин и Сталин на крестьянские деньги заводы как раз и покупали. Цитирую из книги «Моя жизнь и моё дело»:

С комитетами на заводы России пришли застой и разруха; митингов и дискуссий — больше, чем работы. С изгнанием квалифицированных специалистов тысячи тонн ценных материалов ушли в отходы. Фанатики заболтали народ до голода. Теперь Советы предлагают большие деньги тем самым специалистам, которых повыгоняли, чтобы те вернулись. Все, что эта «реформа» дала России, — развалила производство.

Если владелец завода заботится о прибыли, фанатиков и болтунов он старается не нанимать, им на заводе неуютно. Если же вопросы прибыльности отходят на третий план, то паразиты всех сортов чувствуют себя как рыба в воде. Результаты труда каждого складываются в один большой котёл, в котором незаметно, что Молотков принёс прибыли на 100 рублей, а Балаболькин — на минус 100.

Второе возражение отсылает нас к временам Гайдара и Чубайса, когда советские заводы закрывались массово. Подача примерно такая: «вот был завод Красный Мародёр, который делал отличные ухокруты, но его в девяностые приватизировали за бесценок, а потом закрыли, чтобы он не мешал иностранцам захватывать наш рынок. Уникальный коллектив распустили, станки продали на металлолом».

Замечу на это следующее. Во-первых, вышеописанный сценарий не типичен. Большая часть советских заводов закрылась по естественным причинам: если на Красном Мародёре работают 5 тысяч человек, а на аналогичном по мощности немецком Факельцуг ГМБХ — 50 человек, при этом ухокруты у немцев получаются в пять раз качественнее и в три раза дешевле… ну, о чём тут говорить? Да, хорошие руководители заводов как-то справлялись даже в очень сложных условиях: проводили массовые сокращения, рывком улучшали качество, находили новые ниши… однако заводы приватизировали преимущественно красные директора, а среди них хороших руководителей было немного, так как в СССР отбор в начальство шёл по совершенно другим критериям. Удивительно не то, что половина советских заводов закрылась: удивительно то, что половина советских заводов выжила.

Если завод в принципе был неустранимо убыточен, так его и следовало закрыть — нет смысла портить природу, сжигая покрышки на пустыре. Если же закрытый завод теоретически мог приносить прибыль, но не приносил из-за временных трудностей, так значит проблема была в чём-то другом. Например, в коротком горизонте планирования бизнеса, который не был уверен, что через полгода законы не изменят в неприятную для него сторону. Или в недостаточной защите отечественного производителя пошлинами и тому подобными мерами типа стабильного госзаказа (в случае оборонки). Или в том, что правоохранительные органы проворонили умышленное банкротство. Или — чаще всего — в том, что завод мог приносить прибыль только в мечтах журналистов, в реальности же его было дешевле отстроить заново, чем модернизировать.

Обратите внимание, в тексте выше я нигде не употребил слова «капитализм». Это не случайность. Прибыль — понятие универсальное, так что если условный коммунист из 1927, 1937 или 1957 года не заботился о прибылях вверенного ему предприятия, так это был враг народа, а не коммунист. Владимир Ленин, при всех его многочисленных грехах, не был дураком. Он говорил в 1918 следующее (Заседание ВЦИК, 36-й том, 5-е издание ПСС):

Знание социализма у нас есть, но знания организации в масштабе миллионном, знания организации и распределения продуктов и т. д., — этого у нас нет. Этому старые большевистские руководители не учили нас. Этим партия большевиков в своей истории похвалиться не может. Этого курса мы еще не проходили. И мы говорим, пусть он будет хоть архижуликом, но раз он организовал трест, раз это купец, который имел дело с организацией производства и распределения для миллионов и десятков миллионов, раз он обладает опытом, — мы должны у него учиться. Если мы этому у них не научимся, то мы социализма не получим, тогда революция останется на той ступени, до которой она дошла. Только развитие государственного капитализма, только тщательная постановка дела учета и контроля, только строжайшая организация и трудовая дисциплина приведут нас к социализму. А без этого социализма нет.

Вот ещё:

Производительность труда, — говорит Ленин, — это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Капитализм создал производительность труда, невиданную при крепостничестве. Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда (т. XXIV, стр. 342).

И вот ещё:

Капиталист умел снабжать. Он это делал плохо, он это делал грабительски, он нас оскорблял, он нас грабил. Это знают простые рабочие и крестьяне, которые не рассуждают о коммунизме, потому что не знают, что это за штука такая.

«Но капиталисты все же умели снабжать, а вы умеете? Вы не умеете». Ведь вот какие голоса в прошлом году весною, — не всегда ясно, — слышались, но составляли подпочву всего прошлогоднего весеннего кризиса. «Люди-то вы превосходные, но то дело, экономическое дело, за которое вы взялись, вы делать не умеете». Вот самая простая и самая убийственная критика, которую крестьянство в прошлом году, а через крестьянство целый ряд слоев рабочих, направляли против коммунистической партии. И вот почему пункт в вопросе о НЭПе, этот старый пункт, приобретает такое значение.

Проверка нужна настоящая. Рядом действует капиталист, действует грабительски, берет прибыли, но он умеет. А вы — вы по-новому пробуете: прибылей у вас нет, принципы коммунистические, идеалы хорошие, — ну, расписаны так, что святые люди, в рай живыми проситесь, — а дело делать умеете? Нужна проверка, настоящая проверка, да проверка не такая, что ЦКК исследует и вынесет порицание, а ВЦИК назначит взыскание, — нет, а проверка настоящая, с точки зрения народной экономики.

Отсрочки коммунистам были даны всякие, в кредит было дано столько, сколько ни одному другому правительству не давалось. Конечно, коммунисты помогли избавиться от капиталистов, от помещиков, крестьянство это ценит, и оно в кредит отсрочки давало, но все до известного срока… А затем уже проверка: умеете ли вы хозяйничать не хуже, чем другие? Старый капиталист умеет, а вы не умеете.

Вот первый урок, первая главная часть политического доклада ЦК. Мы хозяйничать не умеем. Это за год доказано…

…кое-какие, хотя и малюсенькие, успехи у нас за этот год есть, но они ничтожны. Главное то, что нет сознания и широко распространенного, всеми коммунистами разделяемого убеждения, что сейчас у нас, у русского ответственного и преданнейшего коммуниста, этого умения меньше, чем у любого старого приказчика. Надо, повторяю, начать учиться с начала…

Итак, и производительность труда, и умение хозяйничать коммунисту необходимы. Но ведь прибыль, которую «берёт капиталист» — единственный надёжный способ измерить и то, и другое. Если нет прибыли, значит с умением хозяйствовать и с производительностью труда провал. Да, покуда Владимир Ильич был теоретиком, он полагал, что прибыль должен получать исключительно пролетариат. Однако саму-то концепцию прибыли он не отрицал!

Рабочий, который спаял тысячу ухокрутов, является ударником труда только в том случае, если эти ухокруты с прибылью проданы. Если тысяча ухокрутов отправилась на склад и там сгнила, то это уже не высокая производительность труда и не умение хозяйствовать, это вредительство.

К сожалению, ленинскую программу НЭПа, — капитализм, по сути, — Сталин свернул, так как НЭП не вписывался в идеологию марксизма, и так как НЭП угрожал его личной власти. Все эти истории про сталинские артели, которые якобы были аналогом современного бизнеса — это чушь, артели полностью подчинялись коммунистам, самостоятельности у них было крайне мало. В своей конституции Сталин дописал лично, что никакой частной собственности в стране быть не должно — «Наряду с общественным хозяйством и общественной социалистической собственностью на средства производства допускается законом мелкое частное хозяйство единоличного крестьянина и кустаря, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда, равно как частную собственность на продукцию этого хозяйства».

В общем, капиталистическую систему прибылей-убытков, когда каждый руководитель завода должен был или выпускать хороший товар, или уходить в отставку, отменили. В качестве иллюстрации отказа от прибылей вот краткая история одного из сталинских заводов (выношу из комментариев):

…приведу некоторые детали работы МЗМА (Московского завода малолитражных автомобилей), который до Войны назывался КИМ. Это один из “первенцев первых пятилеток” и “флагманов сталинской автомобильной промышленности”.

1. Накануне войны было принято решение организовать на автомобильном заводе КИМ выпуск первой советской “народной малолитражки” под названием “КИМ-10-50”. При розничной цене в 8000 рублей себестоимость “КИМ 10-50” составляла… 59’000 рублей. Убыточность производства должна была быть более 700%. Сталинским плановикам было понятно, что это уже чересчур, поэтому выпуск этого автомобиля так и не начался.

2. В 1946 году в начале производства при цене в 9000 рублей себестоимость уже “Москвича-400” была 35’000 рублей, то есть он давал 400% убытка. Постепенно себестоимость снижалась, но только в 1955 году производство вышло «в ноль», а прибыль впервые дала в 1956 году новая модель, “Москвич-402”. В 1946-1953 гг. производство “Москвича” принесло колоссальные убытки, так что многие экономисты категорически настаивали на его закрытии.

3. Что же касается того, что в 1950-х годах якобы можно было купить “Москвич-400/401” на среднюю годовую зарплату, как некоторые полагают, то в фильме “Она вас любит” (1956) герой, желая купить автомобиль “Москвич-401”, записывается в очередь в автомагазине под номером… 8955. При таком раскладе он должен был покупать “Москвич-2140” году этак в 1976.

Малоизвестный факт: Дэн Сяопин провёл в России 1926 год, наблюдая расцвет НЭПа собственными глазами. В 1978 он перенёс советскую практику на китайскую почву, что в итоге привело к расцвету экономики Китая. Так совпало, что вскоре после отъезда товарища Дэна политику НЭПа Иосиф Виссарионович свернул. Как развивался бы СССР, если бы экономика в нём перешла на здоровые капиталистические рельсы, нам остаётся сейчас только предполагать.