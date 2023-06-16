Протоиерей Андрей Ткачёв выступил за переименование башни «Эволюция» комплекса «Москва-Сити»

Священнослужитель Андрей Ткачёв заявил, что башню «Эволюция», которая расположена в ММДЦ «Москва-Сити», следует переименовать, чтобы она не оскорбляла чувства верующих россиян.

Он напомнил, что такой комплекс мог появиться только благодаря снисхождению благодати свыше, поэтому «безбожное» название одной из башен выглядит «вдвойне неуважительно».

– Эволюция – это, извините, ересь. И вот так назвать такое величественное сооружение в самом центре нашей столицы – это идеологическая диверсия, – считает представитель духовенства. – Я вдвойне осуждаю подобную практику, поскольку там некоторое время располагался кредитно-банковский отдел патриархата. Специально ведь свинью нам такую подложили.

Ткачёв добавил, что сама форма башни, вероятно, тоже нуждается в коррекции, поскольку напоминает так называемую «молекулу ДНК». Миф о генетике долгое время использовался Западом для целенаправленных атак на традиционные христианские ценности, однако сейчас наступило время пересмотра ценностей.

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