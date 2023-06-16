Собянин: За год Москва укрепила торговое сотрудничество с 26 странами

В выходе на международные рынке бизнесу помогает Московский экспортный центр. В 2023 году он организовал участие столичных компаний в выставках в Турции, ОАЭ, Иране, Марокко, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

“Иностранных партнеров интересуют, в частности, наши разработки в IT, строительстве, косметической и пищевой индустрии”, – отметил градоначальник.

Московский экспортный центр финансирует продвижение на иностранных маркетплейсах, обучает логистике и оформлению документов. В 2022 году занятия в Московской школе экспортера прошли более четырех тысяч человек.

Достигнута договоренность с Саудовской Аравией о поставке умных автоматизированных контейнеров для сбора отходов, а также с Казахстаном о поставках фильтров для воды на 85 миллионов рублей.

Собянин уточнил, что в 2023 году пройдет 15 поставок и 22 бизнес-миссии.

Мэр Москвы накануне принял участие в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он рассказал о новых технологиях, которые делают систему управления городом эффективнее.