 

Собянин: За год Москва укрепила торговое сотрудничество с 26 странами

16.06.2023, 11:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В выходе на международные рынке бизнесу помогает Московский экспортный центр. В 2023 году он организовал участие столичных компаний в выставках в Турции, ОАЭ, Иране, Марокко, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

“Иностранных партнеров интересуют, в частности, наши разработки в IT, строительстве, косметической и пищевой индустрии”, – отметил градоначальник.

Московский экспортный центр финансирует продвижение на иностранных маркетплейсах, обучает логистике и оформлению документов. В 2022 году занятия в Московской школе экспортера прошли более четырех тысяч человек.

Достигнута договоренность с Саудовской Аравией о поставке умных автоматизированных контейнеров для сбора отходов, а также с Казахстаном о поставках фильтров для воды на 85 миллионов рублей.

Собянин уточнил, что в 2023 году пройдет 15 поставок и 22 бизнес-миссии.

Мэр Москвы накануне принял участие в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он рассказал о новых технологиях, которые делают систему управления городом эффективнее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо

18.06 / Le Figaro – русские возвращаются на Кубу и приносят с собой капитализм

18.06 / Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы

18.06 / Шесть неочевидных причин набора веса

18.06 / “Буду верить в лучшее”: Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз

18.06 / Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет

17.06 / В Новосибирске упал башенный кран

17.06 / “Мысли остаться за рубежом не было”: Что помешало Маликову эмигрировать из России

17.06 / “Это нонсенс”: Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях

17.06 / Как пережить развод: полезные советы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика