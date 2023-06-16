Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве

Москва – современный многомиллионный мегаполис, открывающий перед своими жителями множество возможностей и перспектив. Конечно, в столице более высокий уровень жизни и заработка, поэтому многие люди стремятся именно туда, хотя приобрести недвижимость в городе довольно проблематично.

Конечно, квартир в Москве огромное количество, можно найти лоты на любой вкус, однако и цены в столице соответствующие. Меж тем, за относительно невысокую стоимость приобрести недвижимость в пределах МКАД все-таки возможно.

Две самые дешевые однокомнатные квартиры стоят менее шести миллионов рублей. Первый лот можно найти в 12-этажном доме 1970 года постройки, расположенном на Соколиной Горе. Площадь жилья на восьмом этаже 35 квадратных метров. До одноименной станции метро идти всего один километр.

Второй вариант расположен на Ярославском шоссе, в здании, построенном в 1980 году. Площадь квартиры чуть менее сорока “квадратов”. Ближайшая станция метро – “Бабушкинская” – находится на расстоянии четырех километров. Лот продается как аукционный.

За лот площадью 33 квадратных метра, которую можно найти в девятиэтажном панельном доме на Волгоградском проспекте, хозяева просят аж восемь миллионов рублей. Из несомненных плюсов – близость парков Кусково и Кузьминки. До метро придется преодолеть полтора километра. Корее всего ремонт в квартире не делали с момента постройки – 1968 год, – так что можно поторговаться.