Apple тестирует альтернативу App Store

Крейг Федериги, старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple, выступил в прямом эфире подкаста Джона Груберса вскоре после WWDC23. Он намекнул, что альтернативные источники загрузки приложений скоро появятся в iOS 17.

На комментарии Федериги обратил внимание 9To5Mac. iOS 17 включает альтернативу App Store на iPhone. Apple не упомянула об этой функции на WWDC23 и не добавила ее в бета-версию операционной системы. Apple также должна добавить возможность установки приложений не только через App store на iPhone.. Это позволит телефонам Apple соответствовать требованиям европейского законодательства.

Федериги не ответил прямо на вопрос о том, когда iOS получит альтернативу App Store. Он отметил, что Apple в настоящее время работает над этим вопросом и сделает все возможное для своих пользователей. Также компания сотрудничает с ЕС для обеспечения соответствия своих продуктов требованиям ЕС.

9To5Mac утверждает, что Apple не будет раскрывать подробности относительно загрузки приложений из сторонних источников до выхода iOS 17. Релиз состоится осенью 2023 году вместе с новыми iPhone.