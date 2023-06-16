 

У Германии не осталось денег для бюджета ЕС из-за помощи Украине

16.06.2023, 10:59, Разное
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Из-за помощи, оказываемой Украине, у Германии нет денег для уплаты дополнительных взносов в бюджет ЕС. Об этом заявил Кристиан Линднер, министр финансов страны, пишет Welt.

“Учитывая сокращения, которые мы произвели в наших бюджетах внутри страны, для нас сейчас нет возможности внести дополнительные средства в бюджет ЕС”, заявил он журналистам в Брюсселе. Линднер отметил, что долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы “максимально исчерпан” из-за финансовой помощи, предоставляемой Украине. В настоящее время Европейская комиссия изучает этот документ. Она представит свои выводы 20 июня.

Министры финансов ЕС встречаются в Люксембурге в эту пятницу. Первый пункт повестки дня – план реформирования долгового регулирования союза. Роберта Метсола, президент Европейского парламента, подчеркнула необходимость пересмотра бюджета в свете пандемии, охватившей мир, и падения цен, произошедшего в октябре.

Der Standard, австрийское издание, сообщает, что ВВП Германии снизился на 0,3% с начала 2023 года. Причем немецкий кризис вскоре может достичь Австрии. Уже в конце первого квартала этого года экономика Вены также сократилась на 0,3%.


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