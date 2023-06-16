 

Пришельцы были метра три — не люди, что ни говори!

16.06.2023, 10:15, Разное
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Скептически настроенные полицейские пытаются отследить «большеглазых» пришельцев с помощью камер, установленных на «месте посадки» НЛО.

Нынче в Штатах инопланетный бум. В Лас-Вегасе 1 мая был якобы замечен упавший с неба объект, само собой, страшно таинственный. Сверзился он после полуночи, что тоже вполне объяснимо: когда еще появляться загадочным НЛО! Не обошлось и без тесной встречи с внеземными существами.

Члены семейства Гомес утверждают, что видели нечто не от мира сего: встреченные чудовища были не менее восьми футов (2,44 м) в высоту. Один из свидетелей уточнил:

«Мы просто увидели краем глаза, как что-то падает с неба. Оно было с огнями, и когда упало вниз, произошел сильный удар. И мы почувствовали что-то вроде энергии, а потом услышали шаги рядом с нами. [Пришельцы] очень большие. Они где-то 8-9-10 футов (2,4-2,7- 3 м). И они не люди. Сто процентов, они не люди».

После заявления Гомесов о встрече «восьмифутовых» чудовищ в своем саду полицейские приступили к установке в их в жилом районе самых современных камер. Они собираются таким путем обнаружить потенциальное «место посадки» НЛО и надеются, что в кадр попадут двое инопланетян с «большими глазами» и это поможет раскрыть что-то о пришельцах.

Подкастер Даг Поппа, тоже из Лас-Вегаса, считает, что полицейским нет необходимости устанавливать камеры. Надо просто поверить, поскольку все семейство Гомесов заслуживает доверия. Дескать, зря они болтать про встречу с инопланетянами не станут.

Правда, тот же Поппа поведал, что офицеры сказали, будто камеры были установлены для «защиты» членов семьи, то бишь, чтобы люди их не беспокоили. Однако отец семейства заявил, что полицейские не стали бы устанавливать дорогостоящее оборудование, если бы не хотели найти что-то не от мира сего. В интервью газете New York Post он разъяснил:

«Мать рассказала мне, что они [офицеры] пришли туда и установили камеры, якобы для того, чтобы защитить семью от людей, которые приходят беспокоить их по поводу НЛО. Но я могу сказать вам прямо сейчас. Полицейские не приходят и не устанавливают дорогое видеооборудование — и уж точно они не стали бы делать это для того, кто звонит и сообщает об НЛО».

Следят ли полицейские за потенциальной «нечеловеческой» активностью, пока неизвестно, но камеры поставили после того, как вирусные кадры наблюдения потрясли США. На снимках видно, как в небе промелькнул НЛО.

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, zagadkyzemli.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews


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