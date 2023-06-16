 

Оберегающий личную жизнь Малахов показал повзрослевшего сына

16.06.2023, 10:00, Разное
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Знаменитый телеведущий славится тем, что оберегает свою личную жизнь от чужих глаз. Как известно, телеведущий женат на Наталье Шкулевой, с которой воспитывает сына по имени Саша. Несмотря на свою публичность и активное общение с поклонниками в социальных сетях, мальчика, которому уже шесть лет, Андрей Малахов до сих пор не показывает.

Зато журналист с удовольствием демонстрирует другого сына – крестного. Стоит отметить, что у шоумена пять таких детей и двое из них – наследники Филиппа Киркорова. На днях телеведущий посетил выпускной Мартина, который завершил обучение в четвертом классе. Дело в том, что знаменитый отец не смог посетить важное для ребенка мероприятие, потому что был вынужден уехать в Петербург. Собственно, его и заменила звезда экрана.

Андрей Малахов сделал пару кадров с праздника и показал поклонникам повзрослевшего крестного сына. “Мартин, Алла-Виктория, как же вы быстро растете!” – трогательно подписал один снимок журналист. Судя по опубликованным видео, наследник Филиппа Киркорова исполнял на мероприятии песню.

Поддержать крестника ведущий пришел с букетом цветов, который предназначался женщине, сделавшей вклад в воспитание сына поп-короля.

“Первая учительница Мартина”, – объяснил поклонникам Андрей Малахов.


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