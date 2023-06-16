Samsung Galaxy Z Fold 5 показался на слитом официальном изображении
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Журналисты MySmartPrice опубликовали изображение, полученное на условиях анонимности, на котором показан первый официальный вид телефона Samsung Galaxy Z Fold 5. Скорее всего, это рендер, который будет использоваться для рекламы нового продукта.
В утечке показан как сложенный, так и развернутый смартфон, а также стилус S Pen с надписью на английском языке “Открой свой мир”. Редакция MySmartPrice заметила, что все представленные смартфон имеет светло-голубой корпус, также видны его различные детали, например, решетки динамиков, блоки камер и т.д., которые идентичны Galaxy Z Fold 4.
Согласно утечке, основным улучшением внешнего дизайна «раскладушки» станет более тонкая рамка для внутреннего дисплея, чем у предыдущих поколений.
Более подробная информация станет известна на мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится 26 июля в Сеуле. Там же будут представлены новейшие смартфоны Samsung 2023.
Ранее инсайдер Ice Universe сообщил, что смартфоны Samsungs Galaxy S23 Series могут получить “супер обновление” уже на следующей неделе.
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