 

В Германии подросткам разрешили вступать в нетрадиционные отношения с 6 лет

16.06.2023, 9:33, Разное
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц подписал поправки в Семейный кодекс, которые ранее были утверждены бундестагом. С 1 января 2024 года в Германии возраст согласия для представителей ЛГБТ снижен с 16 до 6 лет.

– Исследования показывают, что именно в 5-7 лет подростки осознают свою сексуальную ориентацию и мы не имеем права ограничивать их свободу. Притеснение меньшинств – это тяжкое наследие нацистского режима, с которым мы обязаны бороться, – рассказал журналистам глава фракции «Зелёных» Михаэль Кельнер.

Согласно новой редакции немецкого Семейного кодекса, гетеросексуальные граждане страны по-прежнему имеют право вступать в половые отношения с 16 лет. По данным журнала Der Spiegel, депутаты партии «Альтернатива для Германии» отказались поддержать поправки, если они коснутся молодых людей традиционной ориентации.

– Правые в Бундестаге заняли категорическую позицию – со своими «лгбтешниками» делайте что хотите, но здоровых людей не трогайте, – сообщил источник издания в немецком парламенте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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