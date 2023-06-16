Забыть о трендах, выбирая вечную классику: 3 антитренда, которые помогут всегда оставаться на вершине стиля

Мода изменчива и непостоянна, каждый сезон появляется какая-либо актуальная новинка, которая уже спустя несколько месяцев вызывает изумление и желание забыть о том, что все мы это носили. Однако сейчас на пике популярности так называемые антитренды, задача которых – научить людей отказываться от импульсивных покупок, не идти на поводу быстрой моды и сосредоточиться на создании гардероба, элементы которого никогда не потеряют актуальность. Познакомимся поглубже с этим понятием.

Суть антитренда

Возникшие в противовес изменчивой и капризной моде, антитренды ломают стереотипы, разрушают традиционные нормы. Приверженцы отдают дань уважения вечной классике, бросают вызов устоявшимся в обществе категориям. Люди, предпочитающие антитренды, стараются формировать свой гардероб под свой стиль, свое представление о прекрасном, а не копирую манеру одеваться медийных персон. Никакой быстрой моды, только проверенные временем решения. Далее – три антитренда, которые помогут каждому оставаться элегантным.

Классическая белая майка

Этот элемент одежды непременно должен быть в вашем гардеробе. Она никогда не выйдет из моды, имеет практически неограниченный потенциал для сочетаемости, смотрится свежо и современно. Классический образ для офиса, романтичный – для свидания, дерзкий и притягательный – для прогулок по барам. Выбор делаете только вы. Белую майку могут носить дамы всех возрастов и любого телосложения. Она будет уместна вечером или утром.

Пожалуй, единственная проблема этой одежды – маркость. Поэтому, наслаждаясь чашечкой любимого кофе, будьте осторожны, чтобы не посадить пятно.

Вы можете создавать с помощью белой майки изысканные элегантные образы, достаточно сочетать ее с черными брюками или юбкой-карандаш.

Для стилистики кэжуал подойдет ансамбль белого топа с джинсами или комбинезоном. Создать романтическую идиллию поможет струящаяся юбка в пол.

Классические джинсы

Моделей этих удобных штанов великое множество. Есть джинсы с заниженной талией, носить которые могут только девушки с идеальным прессом. Есть расклешенное или, напротив, ультра-узкие, облегающие – скинни. Несколько сезонов назад в тренде были джинсы, обильно украшенные вышивкой и стразами, с огромным количество разрезов и потертостей. Очень здорово, что каждая женщина может подобрать себе брюки под вкус и фигуру.

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Но еще интереснее другое – ни одна модель не продержалась в мире моды столь же долго, как антитрендовая классика. Это джинсы классического прямого кроя – именно такие штаны в свое время носили рабочие и ковбои. Воплощение комфорта, огромные возможности для сочетаемости, безупречный вид – вот особенности этих брюк.

Не зря Мэдлин Фасс, редактор по стилю глянцевого журнала Vogue назвала такие брюки из денима создающими сдержанный и чистый стиль.

С чем носить

Составить гармоничный ансамбль с классическими джинсами очень просто. Если вы собираетесь на романтическое свидание, подберите стильную тунику или блузу с вырезом «кармен» и пышными рукавами. Туфли-лодочки и небольшая сумка-кошелек завершат создание лука. В спортивной стилистике наиболее уместны сочетания классического денима с худи, толстовками, олимпийками.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если вы направляетесь на прогулку или по магазинам с подругой, надевайте джинсы с милым свитером или курткой-косухой. Спортивная обувь, например, удобные кроссовки, помогут вам забыть об усталости.

Маленькое черное платье

Еще один антитренд, который никогда не устареет и всегда готов помочь, если вы не знаете, что надеть. Блеск пайеток, роскошь мехов, оригинальные корсеты и пышные юбки, летящие силуэты и прозрачные ткани практически на грани фола – это временные, уходящие явления. Однако во все времена, при любой капризной моде именно маленькое черное платье всегда оставалось актуальным. Изначально это винтажная модель с v-образным вырезом и юбкой свободного кроя. Однако сейчас фасон может быть различным. Главное – цвет, максимально простой крой, отсутствие деталей.

Такое платье можно с уверенностью назвать гениальным изобретением человечества. Оно подойдет для любой жизненной ситуации. Его можно надеть на корпоратив или на свидание, на встречу с подругой или поход в музей. Оно прекрасно смотрится с жакетом или пальто, кардиганом или строгим пиджаком. Чтобы внести в образ изюминку, наденьте нитку жемчуга или цепочку с интересным кулоном – знаком зодиака, вашим сакральным символом.

Обувь может быть практически любой, кроме нарочито брутальной. Хорошо будут смотреться классические туфли-лодочки, сапоги на каблуке, ботильоны.

Таковы антитренды, уникальное явление моды, которое ей самой, моде, противоречит. Однако именно такие, вечные, элементы гардероба, помогут вам без лишних усилий всегда оставаться на высоте. Согласимся, каждому хочется быть в тренде. Но подумайте – хотите ли вы носить обувь с мехом, которую предлагают модные дизайнеры для сезона лето-2023. Не вызовет ли новинка изумление окружающих? Возможно, самый простой и логичный выход – использовать проверенные временем вещи, которые уже доказали свое право на стиль.