 

Жара на подходе: 5 дельных советов для водителей авто

16.06.2023, 8:45, Разное
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Жара на подходе: в выходные 17 и 18 июня в столичном регионе ожидают до +30 градусов. Об этом пишет сайт “Вести Подмосковья”, ссылаясь на прогноз синоптиков.
Сидеть за рулем авто в такую погоду комфортно далеко не всем, поэтому Минтранс дал рекомендации водителям.

Когда температура воздуха становится изнурительной, дельные советы профессионалов упрощают и даже спасают жизни автолюбителей. Самое время взять на заметку пять простых пунктов.

1. Накануне поездки не заправляйте полный бак, проверьте исправность кондиционера.

2. Захватите в дорогу аптечку, солнцезащитные очки и питьевую воду.

3. Выбирайте тенистый участок парковки и обеспечьте авто защиту, накрыв его чехлом или светоотражающим экраном.

4. Не оставляйте детей и животных в салоне — это опасно.

5. При недомогании и тревожных симптомах воздержитесь от поездки на личном авто, берегите здоровье.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что жара действует на человека практически как спиртное — становится тяжелее сфокусировать внимание, снижается скорость реакции. В результате для водителя возрастает риск ДТП. Если поездка на авто не срочная, лучше переждать пик солнечной активности в середине дня.


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