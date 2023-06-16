Дроны влетели в копеечку

В Воронеже задержан чиновник за мошенничество на 8 млн рублей при закупках для нужд СВО.



Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В середине мая 2023 года в казенном учреждении «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность», подведомственного департаменту промышленности и транспорта областного правительства, случился переполох — весь отдел закупок «Гражданской обороны» дружно написал заявления об уходе.

А вскоре был арестован и заключен под стражу первый заместитель «Обороны…» Валентин Плахотин. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Чиновнику вменяется мошенничество на 8 млн рублей при организации закупок для нужд СВО. Речь идет о приобретении квадрокоптеров для фронта по цене, завышенной на 15–20%.



Валентин Плахотин. Кадр из видео

В рамках уголовного дела, возбужденного управлением ФСБ по региону, прошло около 30 обысков. А непосредственный начальник Плахотина — Михаил Гусев уволился с поста директора «Гражданской обороны» 7 июня 2023 года, его обязанности будет исполнять Юрий Гущин, до того занимавший пост директора того же учреждения по противопожарной службе.

Алексей Ключев

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