Рупор кремлевской пропаганды: Трампу предъявлено обвинение в невозвращении секретных военных планов

Трампу предъявлено обвинение в невозвращении секретных военных планов

Предъявление Трампу федерального уголовного обвинения в 38 пунктах преступных деяний обозначает новую и беспрецедентную стадию кризиса политической системы США. В критический момент эскалации войны США/НАТО против России, когда до начала республиканских первичных выборов всего через семь месяцев, взрывоопасный конфликт между двумя основными фракциям правящего класса вырвался на поверхность.

Впервые в истории США министерство юстиции предъявляет бывшему президенту обвинение в нарушении федерального закона. Даже в 1974 году в разгар Уотергейта Джеральд Форд пожертвовал своей политической репутацией и, в конце концов, своим президентством, помиловав Никсона, чтобы не допустить суда, который, как опасался правящий класс, мог подорвать политическую систему и ослабить положение империализма США в мире.

В отличие от идущих сейчас других дел против Трампа, основанных на его сексуальном непристойном поведении, это обвинение будет иметь куда более важные последствия.

Обвинение утверждает, что Трамп узурпировал основные государственные полномочия, не вернув военные документы высшей степени секретности, связанные с военными планами США, рассчитывая использовать их в личных целях. Обвинение подробно описывает, как Трамп и его подельники украли военные документы высшей степени секретности, полученные им в бытность президентом, и спрятали их в его особняке в Мар-а-Лаго (Флорида). Обвинители приводят тексты аудиозаписей и СМС сообщений, в которых Трамп и его работники практически признают, что знают о незаконности своих действий.

Подробности такого рода в обвинении показывают: часть государственного аппарата решила, что пришло время убрать Трампа из политики раз и навсегда.

Трампа обвиняют в 38 пунктах преступных деяний, включая 31 нарушение Закона о борьбе со шпионской деятельностью, каждое из которых означает максимальный приговор на десять лет, за «собирание, передачу или утерю оборонной информации». Остальные пункты утверждают, что Трамп и его лакей Валтине Наута сговорились, лгали и отказывались предоставить информацию во время федерального расследования о владении конфиденциальными документами. За каждый пункт сговора максимальный приговор – 20 лет.

В этом деле нет «демократической» стороны. Империалистический политикан Трамп не жертва и не противник военной машины, и Демократическая партия противостоит Трампу только с наиболее правой из возможных позиций: войны против России.

Обвинение не касается нарушения Трампом демократических прав или его попытки нарушить конституцию во время провалившегося путча 6 января 2021 года. Закон о борьбе со шпионской деятельностью от 1917 года – самое мощное орудие империализма США в защите его секретов, в том числе против Мэннинга и Ассанжа.

В коротком заявлении для СМИ специальный прокурор Джек Смит подчеркнул реакционность обвинения: «Мужчины и женщины разведки и вооруженных сил посвятили свои жизни защите нашей страны и ее народа», -сказал он. «Наши законы, которые защищают национальную оборону и ее информацию жизненно важны для защиты безопасности США, и они должны быть применены. Нарушение этих законов означает риск для нашей страны».

В соответствии с долгосрочной стратегией Демократической партии против Трампа, обвинение основано исключительно на защите привилегий военно-шпионского аппарата и изображении Трампа как помехи достижения целей империалистической политики США, хотя он на самом деле не менее циничный империалист, чем его демократические противники, и разница между ними только тактическая.

Но этот злейший раскол между фракциями правящего класса вытаскивает на белый свет информацию, ранее скрытую от масс.

Например, обвинение перечисляет темы документов, которые Трамп не вернул и держал в коробках, которые ФБР захватили в его особняке в Мар-а-Лаго во время налета 8 августа 2022 года:

«Секретные документы включали информацию об обороне и вооружении как США так других стран; ядерные программы США; возможную уязвимость США и их союзников перед военным нападением; планы возможной мести в ответ на нападение другой страны. Несанкционированное разглашение этих секретных документов ставит под угрозу национальную безопасность США.»

Эти подробности не оставляют сомнения, что правительство США далеко зашло в планировании мировой войны, включая стратегическое ядерное оружие. За спиной у населения, в помещениях, закрытых для публики, и практические без вопросов со стороны буржуазных СМИ, военные и шпионы проводят симуляции ядерной войны и подсчитывают возможных жертв запланированных различных вариантов войн американского империализма в отчаянной борьбе за мировое господство. Такая информация «совершенно секретна» потому, что главное условие успеха этих военных планов -держать их в тайне от населения. Раз Трамп решил, что такие документы стоит придержать, они были важны для его собственных интриг.

Среди совершенно секретных документов, в невозвращении которых обвиняют Трампа, есть документы с содержанием: «военные возможности другой страны и США», «ядерные возможности другой страны», «военные нападения другой страны», «военное планирование США для чрезвычайных обстоятельств», «оценочные региональные военные возможности другой страны и США», «военные варианты другой страны и потенциальные последствия для интересов США» и «ядерное оружие США».

Обвинение ссылается на обсуждение в верхах нападения на различные страны, перечисленные как «страна А», «страна Б» и тд. Аудиозапись от июля 2021 года содержит беседу в доме Трампа в Бедминстере (Нью-Джерси) на тему спора Трампа и высших генералов, включая председателя комитета начальников штабов Милли, которые обвинил Трампа в том, что тот собирается начать войну против Ирана, чтобы удержаться у власти после поражения на выборах 2020 года. На этой записи Трамп утверждает, что у него есть совершенно секретные «планы нападения» США на Иран («страна А»). В обвинении приводятся цитаты:

«Ну, когда Милли -а, дай-ка я скажу тебе как пример. Он сказал, что я хочу напасть на страну А. Разве это не потрясающе? У меня есть целая куча бумаг, эта как раз подвернулась. Смотри. Это он (Милли). Они показали мне это – это не для записи, но – они показали мне это. Это был он. Это было министерство обороны, и он…Смотри. Ты нападаешь и …»

Обвинение описывает документ с военным планами против «страны Б», объясняя: «В августе или сентябре 2021 года, когда он уже не был президентом, Трамп встретился в своем кабинете в Бедминстер-клубе с представителем комитета в свою поддержку на выборах. Во время этой встречи Трамп заметил, что военная операция против страны Б идет неважно. Трамп показал ему секретную карту страны Б и сказал ему, что вообще-то не должен был показывать эту карту представителю комитета в свою поддержку на выборах».

Сколько еще таких планов войн составлено за спиной населения? Какая еще информация скрыта от глаз рабочего класса под грифом «совершенно секретно»? Стоит заметить, что Трампу предъявлено обвинение по той же статье, что и Джеку Тейшейра, разведчику Национальной гвардии, арестованному за публикацию документов о подготовке и ведению США войны на Украине.

Трамп в ответ заклеймил правительство Байдена, заявил «это война» и «наша страна идет к черту». Он обратился к сторонникам среди военных, сказав, что, когда он был президентом «у нас была сильная армия, а не черт знает что», и призвал миллионы голосовавших за него защитить его.

Два с половиной года после попытки нарушить конституцию, Трамп остается ведущим кандидатом от Республиканской партии, и республиканцы почти единогласно осудили предъявление обвинения Трампу. Независимо от развития этого дела, предъявление обвинения вызовет значительное усиления внутреннего политического кризиса и дальнейшее продвижение Республиканской партии к открыто фашистской.

Со своей стороны, Демократическая партия пытается стабилизировать власть буржуазии, стараясь состряпать двухпартийное согласие с Республиканской партией на основе общих интересов правящего класса, включая резкое сокращение расходов на социальные программы, как в решении о потолке госдолга. В то же время они стараются обезопасить важнейшее для правительства Байдена – войну США/НАТО против России.

Предъявление обвинения Трампу- и показатель, и ускоритель политического кризиса машины классовой власти в США. Более того, учитывая роль США в мировом капитализме, это будет иметь последствия для всего мира.

(с) Эрик Лондон

https://www.wsws.org/en/articles/2023/06/10/pxrz-j10.html – цинк

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