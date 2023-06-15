Рупор кремлевской пропаганды: Отдельные элементы обстановки на линии боевого соприкосновения

Отдельные элементы обстановки на линии боевого соприкосновения

Продолжая анализировать обстановку на южно-донецком направлении, отмечаем возросшую активность ВСУ в районах Великой Новоселовки, Времьевского выступа в направлении населенных пунктов Сторожевое, Благодатное, Макаровка, Старомайорское и Урожайное, которые располагаются по ходу следования трассы Т-05-18 с целью выхода на рубеж Старомлыновки и далее южнее к Розовке, что позволит ему блокировать трассу на Мелитополь.

Киев понимает: закрепившись здесь, он сможет создать полноценный плацдарм для развития наступления в восточном направлении. При этом, прикрывая правый фланг бронетанковым частям, атакующим Новодонецкое, одновременно обеспечить переброску резервов юго-восточнее в направлении Мариуполя.

Вместе с тем, проанализировав публикации в западных аналитических изданиях, мы приходим к выводу, что при объективной активности на данном участке, возможные успехи ВСУ явно переоценены. Противник, действительно, рвется к Старомлыновке и долине Мокрые Ялы, стремясь создать угрозу российским силам в Волновахе.

Указание на то, что Старомлыновка на сегодня якобы находится под контролем противника несостоятельны, поскольку не подтверждаются даже украинскими источниками.

Отмечаем, что более менее объективно обстановку на ЛБС демонстрируют, как ни странно, активисты финнской OSINT-сообщества Black Bird Group, анализирующие как украинские, так и российские источники в данимике.

По состоянию на 14 июня, российские войска продолжают контратаковать на данном участке силами 127-й МСД и ОБТФ «Каскад». Противник, действительно, сумел частично закрепиться в районе населенных пунктов Сторожевое и Макаровка передовыми подразделениями 35 и 37-й отдельных бригад морской пехоты, 4-й отдельной танковой бригады, 68-й отдельной егерской бригады, а также 129-й отдельной бригады территориальной обороны.

По нашей информации, на Запорожском участке фронта ВСУ, действуя с позиций Гуляйпольского плацдарма, создали угрозу блокирования узла снабжения ВС РФ в Пологах. Очевидно, что противник не стремится наступать в широкой полосе (условия равнинной местности накладывают свой отпечаток). Поэтому сосредотачивает основные усилия на перехвате инициативы в районе ключевых населенных пунктов в полосе ЛБС. Таким образом пытаясь блокировать траспортно-коммуникационные узлы.

По нашему мнению, если противнику удастся закрепиться на ключевых направлениях, он создаст благоприятные условия для прорывов танковых частей. И тут, как мы вам сообщали ранее, стоит учитывать, что противник до сих пор не ввел в бой основные резервы, рассчитывая на изматывающий эффект (https://t.me/multi_XAM/220).

Суммируя данные об обстановке, которые поступают с мест и дополняются сведениями из западных источников, можно сделать вывод, что наступление пока протекает в том же формате. Заявления же официальных представителей западных властей о том, что в ближайшее время противник готовит удар на Донбассе нужно рассматривать как элемент информационного противоборства в контексте усиления активности ВСУ на Херсонском направлении.

Нанесение точечных ударов высокоточным оружием большой дальности по российским объектам ПВО в Геническе, в условиях продолжающегося обмеления дна Каховского водохранилища (быстро просыхающего в условиях южного климата), наводит на мысль о возможной попытке противника форсировать Днепр на этом участке.

Ситуация такова: пока что ВСУ, действуя ротно-тактическими группами, усиленными бронетехникой, безуспешно пытаются овладеть передовыми российскими оборонительными рубежами, теряя большое количество бронемашин. Мы фиксируем постоянную переброску новых сил в исходные районы для наступления, что говорит об устойчивом желании закрепиться на указанных выше участках.

Поскольку участок трассы Т-0509 (Великая Новосёлка – Золотая Нива) находится под плотным огневым контролем ВС РФ, противник вынужден действовать из ближайшего тыла, теряя оперативность и жвую силу при развертывании в боевые порядки. Но, судя по активности, имеющиеся резервы позволяют сохранять нынешнюю динамику наступления. В этом плане можно согласиться с оценкой канала "Военная хроника" (https://t.me/milchronicles/2043), согласно которой "серия масштабных атак на южно-донецком направлении, вероятно, служит прикрытием" подготовки к удару на главном направлении.

https://telegra.ph/Otdelnye-ehlementy-obstanovki-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya—analiz-ot-Multi-XAM-06-14 – цинк

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