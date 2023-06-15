 

Отправившаяся в путешествие Нетребко показала точеную фигуру

15.06.2023, 3:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вслед за Анфисой Чеховой, которая несколько лет назад уже поразила своих поклонников резко преобразившийся фигурой, опыт похудения приобрела и оперная певица Анна Нетребко.

Отправившаяся в путешествие Нетребко оказалась в другом городе из-за гастролей: в пятницу, 16 июня, дива выступит на сцене Арена-ди-Верона с арией Аиды. Прибывшая на место чуть заранее она показала процесс монтажа сцены и декораций, а также порадовала поклонников снимком с одного из ярусов арены.

На одной из фотографий Анна Нетребко показала точеную фигуру. Предстала она в достаточно нейтральном для себя образе, состоящем из короткого сарафана и джинсовой куртки. Однако даже в этом донельзя закрытом костюме нельзя было не заметить, как сильно похудела исполнительница.

Любопытствующим поклонникам Анна рассказала, что для похудения еще не придумали способа лучше, чем уменьшение порций. Она часто устраивает разгрузочные дни, особенно после роскошных пиршеств.

“Рецепт всегда только один: жрать надо меньше”, – дала совет подписчикам Анна Нетребко.

Напоследок подметила Анна Нетребко и парадокс своего организма: выглядеть она может совершенно по-разному, однако цифры на весах всегда видит примерно одни и те же. Ну чем не волшебство!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Москва возродит знаменитую киностудию имени М. Горького – Собянин

15.06 / Более 45 детских и спортивных площадок сделали во дворах реновации в Бескудниковском районе

15.06 / Районов с доступным жильем стало больше

15.06 / Строительство золотой арки в доме на набережной Марка Шагала завершено

15.06 / Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40

15.06 / ABC News – искусственный интеллект поможет The Beatles выпустить «последнюю» песню

14.06 / Врач-гастроэнтеролог назвала пользу кваса для организма

14.06 / Библиотеку № 119 в Лефортове открыли после капитального ремонта

14.06 / СТРАНА – Украине рекомендуют пересмотреть закон, ущемляющий права нацменьшинств

14.06 / Guardian – НАТО не собирается называть Украине конкретных сроков для вступления в альянс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика