Отправившаяся в путешествие Нетребко показала точеную фигуру

Вслед за Анфисой Чеховой, которая несколько лет назад уже поразила своих поклонников резко преобразившийся фигурой, опыт похудения приобрела и оперная певица Анна Нетребко.

Отправившаяся в путешествие Нетребко оказалась в другом городе из-за гастролей: в пятницу, 16 июня, дива выступит на сцене Арена-ди-Верона с арией Аиды. Прибывшая на место чуть заранее она показала процесс монтажа сцены и декораций, а также порадовала поклонников снимком с одного из ярусов арены.

На одной из фотографий Анна Нетребко показала точеную фигуру. Предстала она в достаточно нейтральном для себя образе, состоящем из короткого сарафана и джинсовой куртки. Однако даже в этом донельзя закрытом костюме нельзя было не заметить, как сильно похудела исполнительница.

Любопытствующим поклонникам Анна рассказала, что для похудения еще не придумали способа лучше, чем уменьшение порций. Она часто устраивает разгрузочные дни, особенно после роскошных пиршеств.

“Рецепт всегда только один: жрать надо меньше”, – дала совет подписчикам Анна Нетребко.

Напоследок подметила Анна Нетребко и парадокс своего организма: выглядеть она может совершенно по-разному, однако цифры на весах всегда видит примерно одни и те же. Ну чем не волшебство!