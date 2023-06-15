Тренировки с сопротивлением – верный способ привести себя в форму после 30: лучшие упражнения

Если в подростковом возрасте можно позволить себе некоторые вольности в питании без видимого вреда для физической формы, то с возрастом это может привести к лишнему весу. Поэтому, чтобы оставаться подтянутым, нужно выполнять упражнения с отягощениями (сопротивлением). Предлагаем тренировку из семи несложных упражнений для укрепления разных групп мышц.

Приседания со штангой

Станьте перед стойкой, штангу расположите на уровне плеч. Встаньте под штангу. Она должна удобно лечь сзади на плечи. Снимите штангу со стойки, выпрямите ноги. Шагните назад, поставьте ноги на ширину плеч, пальцы ног слегка поверните наружу. Начинайте приседать, сгибая бедра и колени. Когда бедра окажутся параллельно полу, слегка оттолкнитесь и вернитесь в положение стоя.

Жим лежа (главное фото)

Для этого упражнения вам понадобится горизонтальная скамья. Лягте на скамью прямо под штангу. Захватите штангу средним хватом, снимите со стойки, удерживая над собой. Начинайте медленно опускать штангу, пока она не окажется на расстоянии пяти сантиметров от груди. Локти должны находиться под углом 45 градусов к туловищу. Затем начинайте толкать штангу вверх, пока руки полностью не выпрямятся.

Выпады

Поставьте ноги на ширину плеч. Правой ногой шагните вперед и начинайте опускаться так, чтобы правое бедро оказалось параллельно полу, а голень правой ноги – вертикально. Колено можете выдвинуть вперед, но только оно не должно выходить за пределы пальцев ног. Левую ногу немного поверните внутрь, левое колено опустите. Оттолкнитесь правой ногой и вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение с другой ноги.

Становая тяга

Ноги поставьте на ширину плеч, штангу положите перед собой. Согнув бедра и колени, возьмите штангу руками на уровне колен. Спину держите прямо, начинайте медленно подниматься со штангой. Затем штангу начинайте опускать, согнув слегка ноги и отведя назад бедра.

Тяга в наклоне

Перед выполнением тяги в наклоне поставьте ноги на ширину плеч. Возьмите в руки штангу или гантели. Ноги слегка согните в коленях, наклонитесь вперед. Затем штангу или гантели следует подтянуть к груди, локти держа при этом близко к корпусу. Теперь штангу медленно опустите, вернитесь в исходное положение.

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Подтягивания

Для выполнения подтягивания вам необходимо стать под перекладину, потянуться вверх и взяться руками за перекладину хватом сверху. Руки расположите на ширине плеч. Тело начинайте подтягивать вверх так, чтобы подбородок оказался над перекладиной. Сведите лопатки, представляя, что вы подмышками раздавливаете фрукт, находясь в верхней точке движения. Затем медленно вернитесь в исходное положение, стараясь во время движения не пожимать плечами.

Ягодичные мостики

Упражнения с отягощениями лучше всего закончить ягодичными мостиками. Для этого вам нужно лечь на спину, согнуть ноги, стопы поставить на пол. Руки расположите вдоль туловища. Далее, оттолкнувшись обеими стопами, бедра оторвите от пола. Спину при этом нужно держать прямо. Достигнув верхней точки движения, задержитесь и напрягите пресс. Затем медленно опуститесь на пол.