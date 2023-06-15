На работу, вечеринку и на каждый день: с чем носить сарафан

Сарафан непременно должен быть в летнем гардеробе у любой модницы. Эта вещь подарит легкость в жаркий день и в то же время позволить выглядеть женственно. Существует множество моделей, которые подойдут для самых разных случаев. Это повседневные варианты, сарафаны для отдыха и прогулок, для работы и вечеринок. Чтобы создать модные и эффектные образы, нужно правильно сочетать сарафан с аксессуарами и другими предметами гардероба.

На каждый день

Весной 2023 года тотал-деним вышел в тренды, и его быстро подхватили модницы. Джинсовый сарафан позволяет создать экономный модный лук: всего одна вещь, а вы одеты в деним с головы до ног. Базовая модель джинсового сарафана предоставляет массу вариантов сочетаний и останется актуальной не один год. Сарафан из денима – самодостаточный предмет, он отлично смотрится и без дополнений, но для создания идеального лука потребуется включить в образ различные аксессуары в виде очков, косынки, пояса, украшений, головного убора.

В холодный день можно накинуть сверху замшевый жакет. Из обуви стоит выбрать кеды или кроссовки, но сабо или босоножки также отлично подойдут. В зависимости от выбранного стиля, впишется в образ и городской рюкзак небольшого размера, и элегантная сумка на цепочке.

Сарафан для работы

В офис или на деловую встречу стоит выбрать сарафан из твидовой ткани. Он будет выглядеть очень уместно в этом случае. Его можно носить с элегантной блузкой или тонкой водолазкой. Сверху можно накинуть пиджак из той же ткани, что и сарафан. Из обуви подойдут закрытые туфли на каблуке. Из аксессуаров следует добавить лаконичные украшения и сумку, которая хорошо держит форму.

С белой футболкой

С летним сарафаном великолепно сочетается базовая белая футболка. Она отлично подходит к самым разным моделям: прямым с узкими бретелями, с асимметричным низом, с застежкой на пуговицах или на молнии.

Белая футболка с сарафаном из денима составляют идеальный повседневный образ. В таком удобном наряде можно пойти в магазин, на прогулку или встречу с подругами.

Для прогулок

Если летом вам предстоит проводить много времени на городских улицах или открытых верандах в компании приятных людей, вам непременно нужно приобрести сарафан из летящей ткани.

К такому сарафану подойдут босоножки с тонкими ремешками или изящные сандалии. В прохладные вечера можно добавить пушистый кардиган. Если добавить к образу маленькую сумочку, получится вскружить не одну голову.

Для вечеринок

Сарафан из экокожи — настоящая находка для самых смелых модниц. Этот материал продолжает покорять модный подиум и теперь останется с нами надолго. Такой сарафан отлично подойдет для вечеринки: в нем трудно остаться незамеченной. К нему следует добавить в качестве акцента крупные аксессуары, необычную сумку и босоножки на платформе.

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Для курорта

Лучший вариант для отдыха на морском побережье – длинные модели из натуральных материалов: вискозы, хлопчатобумажной и льняной ткани. В таких сарафанах будет комфортно в любую жару. Длина макси является одним из главных трендов этого сезона.

Идеально подойдут к такому сарафану плетеные аксессуары: соломенные шляпы и сумки, сандалии с тоненькими ремешками.

С какой обувью носить

Лаконичные модели прямого и трапециевидного силуэта будут хорошо смотреться с обувью на плоской подошве. Для романтичных вариантов с воланами и рюшами хорошо подойдут балетки и открытые босоножки.

Кроме того, романтические сарафаны с оборками сейчас можно сочетать с кроссовками – массивными, на платформе, обычными белыми.

С женственными моделями сарафанов длины миди прекрасно сочетаются открытые босоножки на каблуке или танкетке, а также классические туфли-лодочки.