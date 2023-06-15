 

Строительство золотой арки в доме на набережной Марка Шагала завершено

15.06.2023, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов сообщил о завершении строительства золотой арки в доме, располагающемся по адресу: Набережная Марка Шагала, 11. Через эту арку можно пройти во двор. С шестого этажа она снижается до третьего.

Для отделки арки были изготовлены на заказфасадные кассеты в форме вытянутых треугольников. “Они окрашены специальным составом на основе оксида титана и смонтированы в определенном порядке”, – рассказал Кузнецов. Высота арки со стороны набережной составляет 22 метра, а со стороны двора – 8,5 метра. Меняется и ширина арки – с 16 до 7,5 метра.

Эту арку можно назвать арт-объектом. Она отлично вписывается в фасад здания, делает дом особенным. Его площадь составляет свыше девяти тысяч квадратных метров. Площадь самых больших квартир в доме с аркой – 130 “квадратов”. Здание располагается рядом с набережной Москвы-реки, рядом находится речной причал. В ближайшем будущем здесь сделают остановку регулярного городского речного транспорта.

“Застройщик возводит дом с золотой аркой в рамках своего флагманского московского проекта в Даниловском районе”, – сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Рядом с домом № 11 на Набережной Марка Шагала есть остановки наземного транспорта, станция Московского центрального кольца (МЦК) “ЗИЛ”, а также парк “Тюфелева роща”, созданный в 2017 году, а также ледовый дворец “ЦСКА Арена”, спорткомплексы “Акватория ЗИЛ” и “Олимпийский центр синхронного плавания”.

За последние 12 лет Даниловский район очень изменился в том числе благодаря программе “Мой район”. Этот проект был создан с целью создания комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, комфорт должен быть не по минимуму и не “в среднем”, а на максимально возможном высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе скоро начнут строить детский сад. Здание дошкольного учреждения появится рядом со станцией метро “Технопарк”. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40

15.06 / ABC News – искусственный интеллект поможет The Beatles выпустить «последнюю» песню

14.06 / Врач-гастроэнтеролог назвала пользу кваса для организма

14.06 / Библиотеку № 119 в Лефортове открыли после капитального ремонта

14.06 / СТРАНА – Украине рекомендуют пересмотреть закон, ущемляющий права нацменьшинств

14.06 / Guardian – НАТО не собирается называть Украине конкретных сроков для вступления в альянс

14.06 / Эксперт назвала потенциальную опасность шаурмы для здоровья

14.06 / Как сделать завтрак полноценным? Ответила врач-диетолог

14.06 / Психолог предупредил Бузову о серьезных проблемах из-за привязанности к мягким игрушкам

14.06 / Опубликованы подробности состояния Валдиса Пельша

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика