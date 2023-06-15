 

Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40

15.06.2023, 1:00, Новости дня
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Мало кто в настоящее время верит в то, что одни лишь кружочки из огурца и маска из сметаны способны заставить кожу лица любой женщины выглядеть лет на 20 моложе. И совершенно правильно, ведь первые возрастные изменения начинают происходить в организме девушки уже в 25 лет.

Именно поэтому нужно принять тот факт, что каждой представительнице прекрасного пола необходим комплексный и регулярный подход. Итак, как же встретить “врага” во всеоружии и сохранить молодость кожи после 40 лет? Рассказала об этом косметолог Елизавета Беспалова сотрудникам интернет издания Подмосковье сегодня.

Первая важная ступень ухода за кожей лица – защита ее от солнца. Наносить средство следует круглый год, а в дополнение к нему можно использовать пудры и тональные крема, которые уже содержат в себе SPF.

Следующие важные составляющие – качественный сон и разнообразное питание. Недосып и недостаток микро и макроэлементов невероятно сильно сказывается на свете и тонусе кожи лица.

Следом косметолог напомнила о необходимости подбора правильной косметики. Начиная с 40 лет, коже лица просто не обойтись без средств с пептидами, антиоксидантами и ретинолом. Нельзя также забывать и о домашнем уходе: маски и легкие пилинги также внесут свою лепту в состояние кожи лица.

Ну а к тому моменту, когда без уколов красоты будет не обойтись, следует подыскать проверенную клинику с косметологом, которому можно будет доверять. Такой специалист всегда предложит минимальное вмешательство в ваше лицо и не будет уговаривать на радикальные и дорогостоящие процедуры.


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