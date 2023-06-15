Помогут даже теще

Воронежский губернатор анонсировал новые меры поддержки военнослужащих, воюющих в Украине.



Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После встречи в Россоши (этот район, кстати, имеет почти 3-километровую границу с Меловским районом ЛНР) с координаторами воронежского отделения фонда «Защитники Отечества» в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев пояснил о том, что в ближайшее время будут решены следующие задачи: членами семьи участника СВО в Воронежской области станут считаться не только его жена и дети, но и родители с обеих сторон, то есть, в том числе, — теща и тесть.

Также

планируется организовать бытовое и психологическое сопровождение военнослужащих, приезжающих в отпуск, при этом «каждый социальный координатор должен найти персональный подход к нему».

Кроме того, по словам главы региона, необходимо усилить работу психологов, в помощи которых, несомненно, нуждаются демобилизованные жители региона.

— Мы предполагаем, что в составе фонда будет 150 социальных координаторов, а на сегодняшний день их пока 35. И чтобы время не терять, приняли решение ввести 60 штатных единиц в наши службы социальной защиты. Обучим этих людей, и они будут исполнять роли социальных координаторов, а потом они перейдут в фонд, — отметил воронежский губернатор.

Алексей Ключев

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