 

Тонкие брови, белые тени и много блеска: что такое “ангельские глазки” и как примерить этот новый тренд макияжа

15.06.2023, 0:40, Разное
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“Ангельские глазки” — новый тренд макияжа, который уверенно входит в моду. С его помощью можно создать романтичный, нежный или гламурный лук. Это тенденция, вдохновленная эпохой конца девяностых и начала нулевых. Разбираемся, в чем заключается концепция, и вдохновляемся красивыми идеями.

Концепция

Созданный визажистом Джой Аденуга, макияж «ангельские глазки» предполагает простую сияющую основой, которая фокусирует внимание на глазах.

Его отличительные особенности — это яркие блестящие тени для век (перламутровые, пастельных оттенков), темная подводка-карандаш и тонко выщипанные брови.

Хотя бледно-голубой обычно использовался в контексте матовых век в прошлом, другие пастельные тона или белый цвет можно использовать для создания трендового макияжа.

«Классическая «ангельская» тенденция состоит в том, чтобы в основном использовать белый цвет, — говорит Аденуга. – Еще один способ, которым вы можете зафиксировать тренд, — это заменить белый на цветные, но матовые оттенки, такие как ярко-сиреневый, небесно-голубой, мятно-зеленый и другие».

Техника

Чтобы сделать трендовый мейк-ап, нанесите на глаза праймер, а затем нанесите немного белого консилера на веки для ровной основы. Взяв переходный оттенок, растушуйте его в складке пушистой кистью.

Затем нанесите мерцающие белые или серебристые тени: не бойтесь выйти за складку. Для выделения внутреннего уголка сконцентрируйте блестки в слезных протоках и завершите белой подводкой, чтобы открыть глаза.

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Завершающие штрихи

В девяностых и нулевых матовые тени для век обычно сочетались с матовым лицом и телесными губами. Чтобы придать образу современный вид, сделайте кожу сияющей. Нанесите на лицо сияющий праймер и тональную основу. Используя влажный бьюти-блендер, нанесите пигмент на все лицо для равномерного покрытия. Используйте румяна на кремовой основе, чтобы подчеркнуть округлости щек. Нанесите немного румян на нос и виски и растушуйте. В плане губной помады подойдут розовый или коричневый оттенки, которые немного темнее вашего цвета губ. Завершите макияж мерцающим розовым блеском и сбрызните фиксирующим спреем.

Декор

Вы можете использовать дополнительно блестки для создания драматичного лука. Сейчас также в моде украшение жемчугом. В контексте ангельского макияжа подобный декор смотрится весьма эффектно.

Макияж подойдет для посещения вечеринки или торжественного мероприятия. Вы также можете использовать накладные ресницы.


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