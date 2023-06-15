 

В моде цвет заката: сочный, теплый и яркий оттенок, если вы подумываете о рыжем окрашивании на лето

15.06.2023, 0:40, Разное
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Рыжий, обычно считающийся цветом осени, определенно пользуется большей популярностью и летом. Стилист Джейкоб Шмидт отмечает, что теплый оттенок заката — это оттенок, на который стоит обратить внимание. Он идеально подходит для лета. А все потому, что он будет сочетаться с великолепными закатами на пляже в течение всего сезона.

Экспериментируйте

Когда вы попытаетесь вспомнить закат, то, вероятно, не сможете точно определить цвета, которые видели. Красный, безусловно, был основным, но были и другие оттенки, которые делали закат таким же красивым. Вот, что нравится оттенке заката в плане окрашивания волос.

Если вы хотите добавить более смелый штрих, то можете выбрать яркий оранжево-красный, а если вы хотите что-то более нейтральное, то стоит присмотреться к блеклым оттенкам. В любом случае у вас получится цветовая комбинация, которая будет выглядеть стильно и сочно.

Смешивайте и сочетайте цвета заката

Хорошее решение — сочетать два оттенка красного. Например, мандариновый красный с более глубоким оттенком. Конечным результатом будет каскадная комбинация красных, которая заставит вас вспоминать закат каждый раз, когда вы смотрите в зеркало. Добавление желтых кончиков в дополнение к теплым красным локонам — еще один способ получить образ.

У вас более темные локоны? Вы хотите попробовать оттенок, который в тренде, но не полностью зафиксировать его? Окрасьте несколько прядей. У вас будет иллюзия теплого красного цвета на ваших локонах, но вы также сохраните свой естественный цвет.

Вы также можете попробовать включить все цвета заката, если вы действительно хотите быть смелыми и яркими этим летом. Это может потребовать некоторой точной работы, но вы будете хвастаться теплым красным, добавляя элементы фиолетового, желтого и оранжевого.

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Для натуральных брюнеток или тех, у кого уже есть рыжие волосы, нужно освежить красный пигмент и добавить другие цвета заката, которые будут прекрасно сочетаться.

Правильно ухаживайте за волосами

По словам Джейкоба Шмидта, красный — это яркий цвет, а теплый закатный красный — тем более. Это означает, что вам придется сократить количество дней, когда вы пользуетесь шампунем, если хотите, чтобы оттенок, требующий особого ухода, оставался ярким в течение всего лета. Используйте сухой шампунь между мытьем и выбирайте душ с холодной водой.

Что касается использования обычного шампуня, помните, что окрашенные волосы часто бывают сухими, поэтому, по словам профессионального колориста Ричи Кандасами, лучше выбирать средства без сульфатов и хлорида натрия.

Питательные маски для волос можно добавить в список приоритетов, когда речь идет о правильном уходе за рыжими волосами


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