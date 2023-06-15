 

Рупор кремлевской пропаганды: Человек, которого вела великая мечта

15.06.2023, 0:20, Разное
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Глава Крыма Сергей Аксенов о Че Геваре.

Сегодня 95 лет со дня рождения Эрнесто Че Гевары. Свою жизнь команданте посвятил борьбе за свободу. В 23 года он, молодой врач, отправился в путешествие по Латинской Америке. Спустя пять лет вместе с Фиделем Кастро возглавил Кубинскую революцию. В 37 ушел со всех официальных постов и продолжил борьбу.

Враги зверски расправились с команданте, но им было мало убить его. Образ Че превратили в бренд, выхолостив из него все настоящее.

Однако Че Гевара не символ абстрактного бунтарского духа. Он знал, против кого сражается. И в выступлении с трибуны ООН в 1964 году высказывался предельно конкретно: «Жестокость империализма – жестокость, которая не знает пределов и не признает национальных границ. Зверства США равнозначны зверствам гитлеровских армий…»

А еще Че оставил такое напутствие своим детям: «…Будьте всегда способны откликнуться… на любую несправедливость, в каком бы уголке планеты она ни была допущена».

Актуально во все времена. Как и пример команданте – человека, которого вела великая мечта.

(с) Сергей Аксенов

PS. Помните, в российских СМИ до СВО периодически вспыхивала компания по поливанию грязью комманданте. Лента, РБК, Новая газета и прочие помойки отмечались.Но сейчас непримиримый борец с мировым империализмом вновь аткуален и злободневен. Идеи Че больше, чем просто коммерционализированный образ на футболках.

Источник: Colonel Cassad


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