 

ABC News – искусственный интеллект поможет The Beatles выпустить «последнюю» песню

15.06.2023, 0:05, Новости дня
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Легендарная группа объединится полным составом для «последней» песни. При помощи искусственного интеллекта в записи поучаствуют даже ушедшие члены четверки. Пол Маккартни рассказал, что голос Леннона отделили от старой звуковой дорожки и использовали его для записи новой музыки. Будущая песня — одна из нескольких на кассете, которую Джон Леннон записал перед смертью в 1980 году, пишет ABC News.

Этим утром The Beatles вернулись. Группа собирается выпустить финальную песню в конце этого года. Воссоединяется вся группа. Пол, Ринго, Джордж и даже Джон при помощи искусственного интеллекта. 

Маккартни рассказал о технологии в подкасте BBC.

ПОЛ МАККАРТНИ: Всё это немного пугает, но и захватывает, потому что за этим будущее. 

Он рассказал, что при помощи искусственного интеллекта голос Леннона отделили от старой звуковой дорожки, чтобы создать новую музыку. 

ПОЛ МАККАРТНИ: Нам удалось взять голос Джона и очистить его при помощи этого ИИ. А затем мы смогли свести песню уже обычным способом. 

Использование искусственного интеллекта для создания музыки становится всё более популярным. Обладатель «Грэмми» Дэвид Гетта проиграл звуковую дорожку с голосом Eminem. Но голос рэпера был сгенерирован ИИ. 

ДЭВИД ГЕТТА: Я нашёл страницы в интернете об ИИ. Проще говоря, можно написать слова в стиле любого артиста, который вам нравится. Ну, я вбил: «напиши строку в стиле Eminem о будущем рейва». Потом я зашёл на другой сайт, посвящённый ИИ, который может воссоздать голос. 

КОЛИН ШТУТЦ, директор отдела новостей, Billboard: Не думаю, что будет преувеличением сказать, что ИИ в музыке — это самое большое событие, которое произошло с момента появления стриминга. 

Что касается The Beatles, это будет первая оригинальная песня группы со времён Let It Be 1970 года. 

Маккартни говорит, что новая песня — одна из нескольких на кассете, которую сделал Леннон перед смертью в 1980 году. Пока что песня остаётся без названия. 

Дата выхода в эфир 14 июня 2023 года.   

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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