 

Врач-гастроэнтеролог назвала пользу кваса для организма

14.06.2023, 23:40, Новости дня
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Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Эти вещества полезны для сердечно-сосудистой и нервной системы, рассказала врач-гастроэнтеролог Лаборатории “Гемотест” Екатерина Кашух.

Дело в том, что эти элементы предотвращают ломкость сосудов. При этом стоит отметить, что промышленный квас не так полезен. Его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом и заболеваниями органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, отмечает URA.ru.


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