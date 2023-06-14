 

Библиотеку № 119 в Лефортове открыли после капитального ремонта

14.06.2023, 23:40, Новости дня
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В столичном районе Лефортово снова открыла свои двери библиотека № 119 (шоссе Энтузиастов, 20). Недавно здесь завершился капитальный ремонт. Так одна из старейших читален города стала функциональной культурной площадкой.

Здесь обновили полы и потолки, покрасили стены, установили новые двери. Также не забыли привести в порядок фасад и входы. Установили новые поручни, появились тактильные таблички, а также накладки на ступенях.

Ремонт проводился в рамках национального проекта “Культура” и городской программы “Московские библиоцентры”, а также программы мэра Москвы “Мой район”.

Эта библиотека основана в 1937 году. Тогда рабочий район рядом с читальней назывался Дангауэровкой. Изначально в библиотеки были книги из личной коллекции немецкого предпринимателя Генриха Карла Дангауэра, который до революции владел рядом находящимся заводом.

С 1974 года читальня была передвижным фондом № 87. Детский отдел появился в 1995 году, а полностью детской библиотека стала в 2000-м. Библиотека № 119 существует с 2015 года.

В Юго-Восточном административном округе отремонтировано в общей сложности 14 библиотек. Это более семи тысяч квадратных метров квадратных метров.

Лефортово – это один из старейших районов Москвы, который преображается благодаря таким столичным программам, как “Мой район”. В рамках проекта здесь построили детские сады, надземные переходы, автомобильные развороты, открыты новые парки и скверы и благоустроены существующие, приведены в порядок территории возле домов и социальных объектов.

А не так давно начали менять асфальт в Лефортовском тоннеле. Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили около 74,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Для этого на некоторое время движение в тоннеле было перекрыто.

Ранее сообщалось о том, что 15 библиотек и культурных центров Москвы украсят художники в рамках Всероссийского арт-проекта “Контуры культуры”. В начале июля они начнут работу. К концу августа все будет готово. Подробнее о
модернизации общественных культурных пространств писали “Дни.ру”.


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