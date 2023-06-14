Ее почти не видно, но она есть: “прозрачная” подводка для глаз – удивительный и стильный тренд макияжа, который хорошо подходит для лета

Прозрачная подводка – это новый тренд макияжа, который получил свою популярность благодаря соцсетям. С его помощью вы сможете презентовать легкий образ на лето. Но есть также идеи вариантов более драматичных луков в более гламурных стилях.

Почему тренд стал вирусным

Идея использовать прозрачную подводку для глаз на самом деле стала недавней тенденцией, и ее придумала Мэй Ахтар. Люди пробуют этот тренд в массовом порядке и демонстрируют окончательный результат в социальных сетях.

Возможно, шум вокруг прозрачной подводки для глаз связан с двумя простыми фактами. Во-первых, у большинства из нас уже есть материалы, необходимые для создания образа, а во-вторых, это не так уж сложно сделать. Все, что вам нужно для создания ослепительно прозрачной подводки для глаз, — это базовая основа и кисточка для макияжа, которая входит в состав большинства наборов для макияжа. Это также хороший способ погрузиться в гламурный мир макияжа.

Преимущества

«Техника заключается в создании приподнятой формы подводки для глаз с использованием консилера и естественного цвета вашего века», — объясняет визажист Чарли Риддл.

Кроме того, прозрачная подводка для глаз придает лицу свежий вид, что особенно полезно в дни, когда вы устали или просто чувствуете себя плохо. Риддл объясняет: «Прозрачная подводка открывает глаза. Благодаря этому вы выглядите более бодрыми». Когда вы пробуете прозрачную подводку для глаз, хотя у вас может быть под рукой основа, стоит отметить, что вам понадобится оттенок, отличный от того, который вы обычно носите. «Он должен быть светлее, чем цвет вашего естественного века, чтобы действительно создать эту форму с отрицательным интервалом, — говорит Риддл. – Если оттенки похожи, то все просто смешается».

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Идеальный вариант для лета

Лето — это время, когда многие люди хотят выглядеть менее накрашенными и носить цвета и оттенки, которые выглядят сдержанными и нежными.

«Если вы приверженец минимализма в макияже, тогда этот тренд придется по душе, — говорит визажист Кларисса Луна. – Тенденция с прозрачной подводкой для глаз — идеальный лайфхак для летнего макияжа для тех, кто хочет выглядеть собранно, но не переборщить».

Поэтому Луна предлагает сначала сосредоточиться на нижней области глаза, а затем перейти к верхней. «Как только вы добились длины подводки с нижней линией, растушуйте консилер, чтобы линия плавно переходила в кожу, — советует Луна. – Выполните те же действия с верхней соединительной линией».

Если нужен более гламурный, а не легкий образ, тогда Луна рекомендует использовать основу или консилер, который по крайней мере в два раза темнее вашего обычного оттенка.

Просто обведите форму кошачьего глаза своим обычным оттенком, чтобы обвести более темный оттенок для драматичного взгляда.