Guardian – НАТО не собирается называть Украине конкретных сроков для вступления в альянс

На ближайшем саммите в Вильнюсе Украине не будет сделано предложение по вступлению в НАТО с указанием конкретных сроков вступления в альянс, пишет британская газета The Guardian. Отсутствие даты или чётких условий, которые Украина должна выполнить для получения автоматического статуса страны НАТО, должно вызвать у Киева разочарование, однако представители альянса утверждают, что формулировки могут быть улучшены в ходе саммита.



AP

На саммите в Вильнюсе в следующем месяце Украине не будет предложен график с конкретными сроками, по истечении которых она может присоединиться к НАТО, пишет британская газета The Guardian. Вместо этого ей может быть предложен более короткий путь к тому моменту, когда будет сделано предложение о вступлении.

Это предложение, по которому всё больше сходятся ключевые партнёры по западному оборонному альянсу, станет разочарованием для президента Владимира Зеленского, предполагает издание.

Члены НАТО, но вне официальных структур НАТО, также предложат Украине гарантии безопасности на время после конфликта, которые, вероятно, примут форму широких обязательств по защите Украины от нападений со стороны России. Ожидается, что они также продолжат поставлять боеприпасы и помогут украинским вооружённым силам стать более схожими с НАТО. Однако эти обязательства, скорее всего, будут выражены в свободной форме на высоком уровне и не будут представлять собой конкретные предложения о поставках оружия.

Страны, находящиеся в центре переговоров, заявили, что это нормально, когда в преддверии саммита между членами НАТО сохраняются разногласия. Однако они надеются, что возможное обязательство, согласно которому Украине не придётся выполнять условия, изложенные в трудоёмком плане подачи заявления о вступлении в НАТО, вместо чего она получит почти автоматическое членство, как только ей будет сделано приглашение, будет признано улучшением по сравнению с тем, что предлагалось стране ранее. Финляндии и Швеции было предложено членство в НАТО без необходимости заполнения заявления о вступлении в альянс, отмечает британская газета.

Также вероятно, что НАТО углубит свои текущие политические отношения с Украиной, перейдя от нынешней комиссии к совету НАТО по Украине, что даст Киеву более высокий статус на совместных встречах. Один из дипломатов признал, что повышение статуса вряд ли будет иметь большое значение для рядового украинского военного, сражающегося на передовой, но настаивает на том, что оно имеет реальную ценность. Министр иностранных дел Италии упомянул о предложении о создании совета Украина — НАТО на переговорах с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Как отмечает The Guardian, все стороны давно признали, что Украина не может стать членом НАТО в разгар конфликта, но Киев, поддерживаемый странами Балтии и Польшей, хотел бы получить дату или сроки, к которым он сможет присоединиться к альянсу после окончания конфликта.

Отсутствие даты или чётких условий, которые Украина должна выполнить для получения автоматического статуса НАТО, как опасается издание, приведёт к обвинениям со стороны Киева в том, что альянс делает не более чем повторное обещание членства, данное Украине на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, когда НАТО заявило, что согласилось с тем, что Украина и Грузия станут членами альянса. Западные страны отметили, что возмущение Украины будет вполне понятно, но настаивают на том, что формулировка, в сочетании с обязательствами по безопасности, может быть улучшена.

Необходимость сохранения единства НАТО в столь критическое время считается первостепенной, поскольку Владимир Путин, вероятно, станет единственным, кто получит выгоду от саммита НАТО, на котором разные стороны будут ссориться по поводу будущего статуса Украины в альянсе. Полноправное членство в НАТО даёт его членам право на защиту в соответствии с Пятой статьёй Устава НАТО о коллективной самообороне, напоминает британская газета The Guardian.

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