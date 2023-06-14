 

Как сделать завтрак полноценным? Ответила врач-диетолог

14.06.2023, 22:25, Новости дня
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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как сделать завтрак полноценным. Эксперт порекомендовала пить воду с лимоном утром.

Специалист отметила, что стакан воды с утра — это умывание внутренней системы желудочно-кишечного тракта. Диетолог не рекомендует варить каши на молоке. Так крупы теряют свои полезные свойства, отмечает “Общественная служба новостей”. Также эксперт рекомендовала есть различные горькие травы в целях стимуляции выделения желчи.


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