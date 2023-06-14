Мнение: Санитарная зона нужна?

Блогер Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, похоже, внимательно прочитал стенограмму и послушал видеозапись речи президента России во время встречи с военкорами.

И обратил внимание вот на эту мысль Владимира Путина о том, как прекратить обстрелы территории России с территории Украины: «…если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, – я говорю это очень аккуратно, – чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Но это отдельный вопрос, я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе. Надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться».

Но если Путин подчеркнул «я говорю это очень аккуратно», то Медведев словно шашкой рубанул. Санитарной зоне быть! По границам Львова!

Дословно: «Вчера Президент России сказал о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны в целях безопасности нашей страны. С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404».



Отсюда

Я правильно понял Медведева? Дай ему волю, он будет продолжать спецоперацию до самого Львова? Отдав армии России приказ зачистить от нацистов и бандеровцев Полтаву, Чернигов, Киев, Житомир, Ровно, Тернополь…?

Что-то тревожно меня от воинственности Дмитрия Анатольевича. Все-таки он не бабка на скамейке у подьезда, а зампред Совбеза России. Для тех, кто жил в СССР, Совбез – это что-то типа Политбюро ЦК КПСС….

Задумался, может пора установить санитарную зону вокруг самого Медведева? Зачистив эту зону от интернета.

Чтобы если и придет в голову Медведеву какая-то воинственная мысль, пусть он ее в тетрадку запишет, а не вываливает в интернет, не пугает народонаселение страны и весь мир. Пора? Или как?

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