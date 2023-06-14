 

Психолог предупредил Бузову о серьезных проблемах из-за привязанности к мягким игрушкам

14.06.2023, 21:07, Новости дня
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Недавно Ольга Бузова призналась, что до сих пор спит с мягкими игрушками. Психолог Павел Раков увидел в этом опасность, ведь телеведущей уже 37 лет. Эксперт считает: знаменитости необходимо проработать то, что идет из детства. Мол, наверняка раньше мягкие игрушки давали Ольге ощущение комфорта и безопасности, поэтому даже сейчас она с ними не расстается.

Такая привязанность может привести к инфантильному поведению, сказал Раков. По его словам, Ольга может начать вести себя как ребенок: обижаться и перекладывать ответственность на других, в том числе на партнера. Из-за этого она не сможет построить нормальные отношения с любимым человеком.

Бузовой необходимо повзрослеть, считает психолог. Он посоветовал поющей телеведущей заниматься проработками и аутотренингами.

“Ольге нужно возвращать себя во взрослое состояние, пока не поздно”, – сказал эксперт.

Ранее Ольга Бузова призналась, что у нее очень плохое зрение. Телезвезда не смогла прочесть книгу, которую держала прямо перед носом. Так поклонники поняли, что знаменитость ничего не видит без очков и контактных линз. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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