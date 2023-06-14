 

Поджог в костюме-тройке

14.06.2023, 20:58, Разное
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Наплевав на вердикт присяжных, суд назначил реальный срок Виталию Кольцову за то, в чем его не обвиняли.


Виталий Кольцов в суде. Фото: пресс-служба мосгорсуда

Мосгорсуд приговорил москвича Виталия Кольцова к шести годам колонии общего режима за поджог автозака. Его признали виновным в порче полицейского имущества. Обвинение же в покушении на жизнь росгвардейцев переквалифицировали на применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Ранее, 6 июня, коллегия присяжных оправдала Кольцова по главному пункту обвинения — о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). Из обвинения исключили то, что он якобы пытался убить 12 сотрудников Росгвардии. Присяжные признали Кольцова виновным только в умышленном повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Сам подсудимый частично признал вину: рассказал, что кидал в автозак бутылки с бензином, пояснив, что его «акция» была символической — убивать он никого не собирался и был уверен, что внутри автобусов никого нет.

По словам Кольцова, он хотел привлечь внимание общества к тому, что сейчас в РФ фактически введен запрет на собрания и митинги.

Несмотря на вердикт присяжных, прокуратура все равно потребовала назначить подсудимому наказание в виде 19,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. По мнению гособвинения, исключение присяжными из опросного листа формулировки о том, что Кольцов совершил деяние с целью посягательства на жизнь сотрудников полиции, не исключает этот пункт из обвинения.

46-летний Виталий Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ, реконструктор, участвовал в молодежной лиге игр «Что? Где? Когда?», автор сценариев для ролевых игр, поэт и отец троих детей: старшему десять лет, среднему шесть, а младшему сейчас нет и двух.

2 мая 2022 года Кольцов, надев костюм-тройку, белую рубашку и лакированные туфли, отправился в центр города, где в районе площади Революции запустил две бутылки с бензином в сторону автозаков. Одна отскочила от автобуса, бензин загорелся на асфальте. Вторая попала в переднюю часть машины, в которой и произошло возгорание. Огонь потушили дежурившие неподалеку сотрудники Росгвардии в течение считаных секунд. Кольцова задержали и на следующий день арестовали.

Первоначально потерпевшим по делу был признан один страж порядка, находившийся внутри автозака, но через полгода ими стали все 12 росгвардейцев, которые дежурили рядом с машинами.

В ходе процесса Кольцов не отрицал своего поступка, но уверял, что не планировал причинить вред жизни или здоровью полицейских. Материальный вред в сумме 61 900 рублей он возместил на стадии следствия.

Андрей Карев,
корреспондент судебного отдела

Источник: Новая газета


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