Лучшие модели мини-юбок для лета: карго, асимметричный дизайн, вязание крючком

Это лето принесло нам много различных модных трендов, которые заслуживают внимания. В этом году в моде мини-юбки, которые помогут сделать образ привлекательным и женственным. Вот некоторые лучшие модели юбок, которые стоит взять себе на вооружение этим летом.

Карго

В этом году в моде не только брюки, но и юбки карго. Интересно и стильно смотрятся короткие модели такого наряда.

Хорошим решением станет сочетание их с простой блузой и сандалиями на плоском ходу. Также можно носить короткую юбку карго вместе с белой футболкой.

Асимметричный дизайн

Такая модель выглядит очень стильно и привлекательно. Асимметричная юбка отлично подходит для создания вечернего образа. Этот наряд придает образу элегантность.

Хорошо смотрится такая юбка с босоножками на ремешках, так как это помогает визуально удлинить ноги.

Вязанная крючком

Ажурный трикотаж идеально подходит для лета. Такие наряды выглядят красиво и помогают чувствовать себя комфортно.

Хорошо смотрится мини-юбка, вязанная крючком. В сочетании с топом и обувью на плоском ходу можно создать красивый и удобный образ.

Льняная

Лен является легкой и дышащей тканью, которая идеально подходит для жарких летних дней.

Такая юбка выглядит очень красиво и хорошо сочетается с самыми различными нарядами и обувью. Хорошо смотрится наряд с запахом.

Серебристая

В этом году большой популярностью пользуются наряды серебристого цвета. Это также касается и мини-юбок. Такой наряд помогает придать образу стиль диско.

Серебристую юбку можно красиво дополнить асимметричным черным топом. Это действительно невероятное сочетание.

Юбка саронг

Такая короткая юбка в последнее время стала самым настоящим трендом, который заслуживает особого внимания.

Узорчатые, с регулируемой длиной, на запах – все эти наряды могут красиво смотреться с простой футболкой или рубашкой поло.