Мнение: Мифы о 12 июня, турпутёвки в СССР и переименования в Калязине

1. Многие считают, что День России 12 июня – неправильный и парадоксальный праздник, поскольку его история связана с развалом СССР. Глупо праздновать развал большой страны, даже если в результате этого развала Россия вернула себе своё историческое имя. Но есть и другая точка зрения на события 12 июня 1990 года, согласно которой в этот день, напротив, был положен предел развалу РСФСР. Историк Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2):



Миф № 1: Декларация о суверенитете РСФСР положила начало «параду суверенитетов» и распаду СССР.

На самом деле: РСФСР не была первой республикой, провозгласившей суверенитет. До РСФСР суверенитет провозгласили 5 из 15 союзных республик: Эстонская ССР (16 ноября 1988 г.), Литовская ССР (18 мая 1989 г.), Латвийская ССР (28 июля 1989 г.), Азербайджанская ССР (23 сентября 1989 г.) , Грузинская ССР (9 марта 1990 г.). Более того, три из перечисленных республик уже провозгласили и свою государственную независимость: Литовская ССР (11 марта 1990 г.), Эстонская ССР (30 марта 1990 г.), Латвийская ССР (4 мая 1990 г.), а Грузинская ССР прямо заявила о намерении обрести государственную независимость. Ни один из перечисленных актов не вызвал противодействия центральных властей. Таким образом, фактический распад СССР начался задолго до принятия РСФСР декларации о независимости и шел весьма интенсивно.

Миф № 2: Декларация о суверенитете РСФСР была направлена на выход республики из состава СССР.

На самом деле: В Декларации о суверенитете РСФСР прямо было заявлено о «решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР». Этот пункт существенно отличался от тона как уже принятых к тому времени декларациях о суверенитете союзных республик, так и принятых впоследствии. Так, например, в декларации о государственном суверенитете УССР (16 июля 1990 г.) прямо говорилось о намерении стать независимым нейтральным государстве вне состава СССР, а также заявлялось о намерении создать собственные вооруженные силы, внутренние войска и органы государственной безопасности. В отличии от Украины, ни на собственную армию, ни на собственные внутренние войска, ни на собственные органы госбезопасности РСФСР в декларации о суверенитете даже не претендовала. Впоследствии, в 1991 г., в полном соответствии с продекларированным намерением остаться в составе СССР власти РСФСР согласились подписать новый Союзный договор, весьма невыгодный для республики. Таким образом, ни на уровне публичных заявлений, ни на уровне практических действий власти РСФСР вплоть до августа 1991 г. не намеревалась выходить из состава СССР – в отличие от подавляющего большинства остальных республик.

Миф № 3: Декларация о суверенитете РСФСР была результатом деятельности властей РСФСР во главе с Ельциным.

На самом деле: Декларация о суверенитете РСФСР стала прямым результатом деятельности союзного центра под руководством Горбачева, с конца 1990 г. начавшего реализовывать план по повышению статуса автономных нацреспублик до уровня союзных. Этот план был законодательно закреплен законами СССР от 10 и 26 апреля 1990 г. и с этого момента вступил в стадию практической реализации. Для РСФСР повышение статуса автономных нацреспублик до статуса союзных означала катастрофу: потерю 51% территории со всеми запасами полезных ископаемых и почти 20 миллионов населения, а также кровавые этнические конфликты. Декларация о суверенитете РСФСР принималась для того, чтобы иметь возможность блокировать разрушительные законодательные инициативы союзного центра. В желании защитить РСФСР от расчленения отказались солидарны не только сторонники Ельцина, но и их противники. Декларация о суверенитете была принята подавляющим большинством голосов депутатов Верховного Совета РСФСР (907 – за, 13 – против и 9 – воздержались). Среди голосовавших «за» были даже открытые противники Ельцина И. Полозков и В. Воротников. Также следует отметить, что план по повышению статуса нацреспублик начал реализовываться Горбачевым до того, как Ельцин получил в РСФСР какие-либо властные полномочия. Таким образом, Декларация о суверенитете РСФСР была прямо спровоцирована союзным центром и являлась попыткой Верховного Совета РСФСР защитить республику от расчленения, предотвратить будущие кровавые этнические конфликты.

Миф № 4: Декларация о суверенитете РСФСР повлекла за собой принятие декларации о суверенитете Украины

На самом деле: Подготовка декларации о суверенитете началась в Верховном Совете УССР в мае 1990 г., то есть до принятия декларации о суверенитете РСФСР; таким образом, это были два параллельных, а не последовательных процесса. Декларации о суверенитете РСФСР и УССР принципиально отличаются по своему содержанию: если Верховный Совет РСФСР заявил о намерении республики остаться в составе СССР, то Верховный Совет УССР явочным порядком сократил название республики до «Украины», заявил о намерении создать независимую нейтральную страну со своей армией, внутренними войсками и органами государственной безопасности. Таким образом, декларация о суверенитете Украине начала готовиться до принятия декларации о суверенитете РСФСР и в отличии от нее, была явно направлена на отделение от СССР.

Миф № 5: Декларация о суверенитете РСФСР положила начало «параду суверенитетов» российских автономных республик

На самом деле: Работа по «суверенизации» и повышению статуса автономных республик была начата союзным центром не просто до принятия декларации о суверенитете РСФСР, но даже до выборов республиканского Верховного Совета. Союзный центр поощрял «парад суверенитетов» автономий вводя их руководителей в Совет Федерации СССР и ЦК КПСС. Знаменитые заявления Ельцина в августе 1990 г. властям автономных республик «возьмите ту долю власти, которую сами сможете проглотить» не вызвали «парад суверенитетов», а были ответом на него: таким образом автономные республики пытались задобрить и убедить остаться в составе РСФСР. Следует принять во внимания, что никаких иных, кроме убеждения, инструментов воздействия на автономные республики у властей РСФСР на тот момент попросту не было. Таким образом, «парад суверенитетов» автономных республик РСФСР был независимым от декларации о суверенитете процессом, организованным союзным центром во главе с Горбачевым.

Добавлю от себя, что до революции 1917 года Украина, Белоруссия и Казахстан, например, считались такой же неотъемлемой частью России, как Псков и Рязань, например: то есть регионами безусловно русскими, хотя и со своей историей, разумеется. Дальше в ходе борьбы с «великорусским шовинизмом» большевики отрезали от России ряд регионов и начали искусственно создавать там государственность. Цитирую, к примеру, характерное из Владимира Ильича (Полное собрание сочинений, том 26, стр. 108):

Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам.

2. Блогер takoe-nebo цитирует воспоминания советского инженера. Вопреки мифам о доступных в СССР турпутёвкам, доставались они далеко не всем, а их распределение было прозрачным отнюдь не всегда (ссылка):



Кстати, о путёвках; сейчас многие говорят, что в СССР льготные профсоюзные путёвки были доступны, в т.ч. и для поездок за рубеж, но это кому как; например, когда мне надо было после операции ехать в санаторий для реабилитации, я увидел солидный список имеющихся в профкоме путёвок, но мне сказали: «Что вы, у нас даже рабочим мастерских путёвок не хватает, а вы инженер», и моя поездка не состоялась. Такие же истории повторялись и в РИСИ, и в Братском индустриальном институте; тем не менее, я покупал путёвки на месте за полную стоимость, что называется по блату. Таким образом, в течение всей жизни, работая в НИИ и в вузах, мне ни разу не удалось приобрести хотя бы одну льготную профсоюзную путёвку для лечения или отдыха; это означает, что кто-то был 1-го сорта, а кто-то 2-го.

В НИИ висел также список предлагаемых турпутёвок за рубеж в соцстраны; я, немного зная немецкий, написал заявление на приобретение турпутёвки в ГДР; парторгом нашего института был завлаб Гавриш, сорокалетний мужчина, обладавший представительной внешностью. Мне в профкоме сказали, что о путёвке надо спросить у Гавриша; я зашёл в кабинет, он сообщил без комментариев, что моя просьба поехать по турпутёвке в ГДР не была удовлетворена, при этом взгляд его был столь же холодным, как ледоруб альпиниста.

Коллеги объяснили мне, что идёт бегство людей из страны во время пребывания за рубежом, поэтому ЦК КПСС создал секретный циркуляр для райкомов партии: не выпускать за рубеж тех, кто работает на предприятии менее 10 лет; т.е. человек, проработавший этот срок, на тот момент считался благонадёжным, какая глупость!

Кстати, забавно, что позднюю Российскую Империю упрекают в сословности, хотя к 1917 у крестьян были уже практически те же права с возможностями, что и у дворян. Сословное деление в СССР, когда сословие инженеров было открыто поставлено ниже рабочего класса, подавалось как достижение коммунизма.

3. В городах России продолжается постепенный процесс возвращения исторических названий (ссылка):

В Калязине Тверской области вернули исторические названия ряду улиц:

— Улицу Ленина переименовали в Большую Тверскую

— Площадь Ногина переименовали в Богоявленскую

— Улицу Карла Маркса разделили на две части: площадь Преподобного Макария Калязинского и улицу Московскую

Подобные переименования можно только лишь приветствовать. Какое отношение большевики имеют к центральным улицам и площадям старинного русского города Калязина? Какое отношение к ним имеет Карл Маркс, некоторые реплики которого в адрес русских можно без правок перепечатывать в современных украинских СМИ?

Гораздо логичнее, гораздо лучше с точки зрения уважения к истории и привлечения туристов, когда улицы и площади названы в честь основателей и знаменитых жителей города, либо в честь храмов и иных объектов на этих улицах, либо в честь соседних городов, в направлении которых эти улицы ведут.