Мнение: О настоящей причине происходящего… Россия — не виновата?

Вот и вскрылась страшная правда. Не там вы ищете виновников, дамы и господа!

И можно ли винить нож гильотины, неотвратимо падающий с высоты на обнажённую шею приговорённого? А того, кто привёл в движение этот механизм, повинуясь не своему решению?

Ответьте для себя на эти вопросы, прежде чем…

Вышло в свет новое исследование консалтинговой компании McKinsey, которую многие считают частью «теневого ЦРУ» — конгломерата тинк-тэнков, обслуживающих американскую разведку (и американские элиты). Если вкратце, то ныне, как и век назад, как даже и полвека, «золотой миллиард» оказался в глубокой заднице кризисной яме.

Вот чем характеризуется нынешний #кризис. Инфляция цен на активы за последние два десятилетия создала около 160 трлн долл. «бумажного богатства». Экономический рост был вялым, неравенство росло, и каждый доллар инвестиций приносил 1,90 доллара долга. Рост производительности в странах G-7 был аморфным: снижение с 1,8% в год в период с 1980 по 2000 год до 0,8% в период с 2000 по 2018 год. Избыток капитала не видел производительных инвестиционных возможностей, и большая его часть утекала в #недвижимость и #акции, что приводило лишь к росту цен.

В #США, например, рыночная стоимость недвижимости росла в 1,5 раза быстрее, чем ВВП с 1995 по 2021 год.

То есть, за видимым фасадом благополучия скрываются огромные проблемы у коллективного Запада.

Дальше события могут развиваться по одному из четырёх сценариев.

1. Возврат к прошлой эпохе. Переждать в надежде, что шоки окажутся временными, вернутся низкие процентные ставки и возобновится увеличение баланса. На первый взгляд, этот сценарий может показаться привлекательным, поскольку богатство продолжает расти. Но этот рост усиливает неравенство и продолжает повышать риск финансового стресса и будущих корректировок на всех рынках. То есть, это попытка отсрочить обвал без надежды на успех.

2. Возвращается вековая стагнация. Инфляция снизится в течение следующих нескольких лет до уровня значительно ниже 2%. Напряжённость на рынке труда уменьшается, а безработица стабилизируется на слегка повышенных уровнях. Спрос слаб, и возобновляется посредственный рост ВВП до 1% в период до 2030 года. Деньги будут охотиться за возможностями прироста капитала, такими как недвижимость, а не за продуктивными инвестициями. Реальные процентные ставки снова становятся немного отрицательными. Капитал распределяется нерационально, а рост производительности останется низким. Что опять же приносит просто отсрочку.

3. «Новые» 1970-е. Если #инвестиции возрастут, а избыток сбережений значительно сократится, инфляционное давление может усилиться. Этот сценарий имеет параллели со стагфляцией 1970-х годов в США, хотя и с несколько более низкой инфляцией (4%, а не 9%, как в 1970-е). Останется устойчивый рост номинальных доходов, будет умеренно-положительный рост благосостояния и улучшение баланса бюджета, но за счёт инфляционного обесценивания больших богатств. Такой сценарий неприемлем для 1% «верхних».

4. Аналог Японии 1990-х. Очень жёсткая посадка и потерянные десятилетия. Ужесточение денежно-кредитной и фискальной политики положило конец высокой инфляции. Финансовые учреждения испытывают давление, происходит потеря стоимости облигаций, а также стоимости коммерческой и другой недвижимости, сильно сокращаются резервы капитала. Стоимость акций и недвижимости в США может упасть более чем на 30% в период до 2030 года.

Как этого нежелательного избежать? Создавать стресс за стрессом, сжигающий виртуальное богатство. А самый лучший стресс — это что? Правильно… Читайте классиков!

И тогда возможен ещё один сценарий. «Послевоенный». В его рамках происходит рост расходов на оборону на 2-3 п.п. ВВП. Сильный спрос и более высокие инвестиции, даже если не все они продуктивны, поддерживают рост ВВП несколько выше нынешней тенденции. При смещении переговорной силы в пользу рабочих и более жёсткой конкурентной среде доходы корпораций растут медленнее, чем доход от труда. Рыночная стоимость недвижимости тогда упадёт в реальном выражении. Реальное благосостояние домохозяйств сократится на 8,5%, или на 12,6 трлн. То есть нынешнее «избыточное богатство» сократится — но в большей степени у «низов» и среднего класса.

Но для этого нужно — что?

Правильно — она… Ещё раз: читайте классиков!

Так стоит ли удивляться, что именно это — нужное в первую очередь «золотому миллиарду» и, главное, его «бриллиантовому миллиону» — случилось, причём, как на заказ, с участием ядерной державы?

Хотя… А почему — как?

—