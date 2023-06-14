Мнение: Спасут ли Россию иностранцы

Михаил Блинкин, наш самый маститый урбанист и толковый экономист с бекграундом мехмата МГУ, хорошо написал на вечную тему “иностранцы спасут Россию”:

“На днях Maria Snegovaya– замечательный интеллектуал, к которой я питаю искреннее уважение и не менее искренние симпатии, сообщила, что «массовое привлечение иностранцев на госслужбу это в принципе единственный механизм осуществления быстрых положительных изменений». Увы, Марию подвёл здесь её единственный (впрочем, простительный!) недостаток: молодость.

На правах живого свидетеля обязан напомнить: в начале 1990-ых означенная идея была общераспространенной и прошла обстоятельную экспериментальную проверку.

В Россию приезжала, к примеру, Jane Holt, автор (одна из авторов) легендарной рейгановской программы дерегулирования на транспорте.

Я впервые увидел её в начале 1992 года на совещании в Минтрансе по поводу приватизации автотранспортных предприятий. На заявления отраслевых чиновников о категорической невозможности приватизации предприятий-перевозчиков, имеющих мобилизационные задания, американская гостья ответила: «Я узнаю много нового от своих русских коллег! Оказывается, у нас в США уже случилось всеобщее разоружение».

Эта замечательная женщина знала на своём профессиональном поле всё, и обо всём: институции, игроки, деньги, объёмы, от кросс-полярных авиамаршрутов до BRT и морских контейнеров. Всё было при ней: протестантская этика, интеллект, уникальный опыт, обаяние, либеральные ценности.

В пределах собственного наблюдательного поля я мог бы назвать ещё несколько менее известных, но не менее достойных иностранных консультантов.

Беда была в том, что среди привлеченных в Россию иностранцев на одну Джейн Холт приходилась дюжина средненьких чиновников и примерно столько же любителей «тонкой» игры на инсайде, и то и вовсе бесхитростной народной игры в откат.

Среди средненьких чиновников запомнилась молодая дама, которая честно призналась, что мало что знает про транспорт и логистику даже у себя в родине. Согласилась на работу в России, да ещё и на незнакомом поле, соблазнившись на три надбавки: «за политическую нестабильность», «угрозу межнациональных конфликтов» и «риск заражения СПИДом».

Приключения этой дамы в России показали уместность, по крайней мере, одной из трёх.

Среди «любителей народной игры в откат» запомнился мужичок средних лет – семьянин, PhD, католик. После нескольких кружек пива в ирландском пабе, открытом в те времени в Малом Знаменском переулке, он убеждённо, на сносном русском твердил, что в чужой стране иностранцу следует неукоснительно соблюдать местные традиции. Дельный был консультант, интересовался не надбавками и прочей хренью, а механикой откатов и заносов: осмотрелся, разобрался, разбогател, с почётом вернулся на родину.

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Приглашение иностранцев на госслужбу, как таковую, было редкостью во все времена. За прошедшие 30 лет изменения претерпели, разве что расположение рабочих мест и спектр профессиональных интересов иностранных консультантов. В начале 1990-ых у них зачастую были собственные кабинеты непосредственно в ГКИ (или в иных ФОИВ); соответственно, профессиональные интересы определялись местом постоянной дислокации.

В позднейшие годы рабочие места иностранных консультантов переместились в новенькие многоэтажные бизнес-центры. Консультанты новой волны уже не ограничивали себя рамками компетенций конкретных ФОИВ, но стали брать заказы на любые темы, от овцеводства до квантовой криптографии. О предмете консультирования консультанты новой волны не знали ничего, или, в лучшем случае, знали понаслышке. Опирались на три «краеугольных камня»: лейбл, уверенное использование Google для поиска информации и POWERPOINT для подготовки презентаций.

Заказчик платил, разумеется, не за поиск в Google, и не за картинки в POWERPOINT, но исключительно за лейбл.

Пропорция между, условно говоря, адептами протестантской этики и любителями названных выше народных игр, менялась в худшую сторону.

Некоторое количество работников из консалтинговых компаний из числа обладателей русских паспортов привлекалось непосредственно на госслужбу. Надо полагать, для «осуществления быстрых положительных изменений». Хорошо бы сравнить результаты с «контрольной группой»…

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В 2010-ых по городам России совершил коммерческое турне Гаррет Уокер – иностранный консультант в сфере городского транспортного планирования. В его профессиональном досье был козырной проект – оптимизация сети автобусных маршрутов в городе Олбани, столице штата Нью-Йорк. Мало кто из русских слушателей побывал, как мне кажется, в этом автомобильном раю, не отмеченном культурно-историческими достопримечательностями. В Олбани на 1000 жителей приходится более 900 автомобилей, а маршрутные автобусы можно пересчитать по пальцам. Заезжего фокусника, однако, слушали и даже приличные деньги платили.

Европейский коллега этого фокусника, прославившейся реконструкцией скотобойни в Касабланке, с не меньшим успехом консультировал градостроительное освоение Захарковской поймы.

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По мере развития событий кейсы с участием иностранных консультантов становились похожими (до степени неразличимости!) с эпизодом, описанным Марком Твеном: «В зале суда! Только три спектакля! Всемирно известные трагики Дэвид Гаррик младший Эдмунд Кин старший! Из лондонских и европейских театров в захватывающей трагедии «Королевский жираф, или Царственное совершенство»!!! Вход 50 центов. Женщины и дети не допускаются!».

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Увы, «пророков нет в отечестве своём, да и в чужих отечествах не густо» (Михаил Блинкин)

Могу только согласиться, поскольку сам поработал в свое время на проектах USAID и МБРР в РФ, и насмотрелся на тамошних консультантов. Про одного из них, самого смешного и обаятельного, по имени Эрик Винчелл, у меня есть цикл рассказов в ЖЖ.