 

В Бутово мужчина ранил ножом жену и малолетнюю дочь

14.06.2023, 19:50, Новости дня
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Пугающе известия произошли в столичном районе Бутово. Там в ходе семейного конфликта, переросшего в драку, сообщает Радио 1, отец семейства ранил ножом свою жену и малолетнюю дочь.

После произошедшего виновник заперся в квартире и, выйдя на балкон, продолжительное время сидел на его краю, свесив ноги вниз. Обеспокоенные соседи, сообщает Телеканал 360, вызвали полицию и экстренные службы. Дверь вскрыть удалось, однако завести мужчину в квартиру сотрудники уже не успели: он сорвался с балкона. За жизнь его незамедлительно начали борьбу врачи реанимобиля.

Ну а пока причины и подробности произошедшего пытаются выяснить правоохранительные органы, журналисты Пятого канала поделились видео с места происшествия.


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