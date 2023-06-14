 

“В изоляторе праздновала”: Тодоренко столкнулась с трудностями перед днем рождения

14.06.2023, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня, 14 июня, звезда шоу “Орел и решка” Регина Тодоренко отмечает день рождения. В этот праздник знаменитость поздравляют многочисленные поклонники, друзья и близкие люди. В свои 33 года телеведущая имеет все, о чем можно только мечтать. Однако ее жизнь не всегда складывает так гладко, как может показаться со стороны.

Накануне 33-летия Тодоренко рассказала в блоге о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться перед важной датой. Звезда пожаловалась, что на нее буквально обрушился “караван неприятностей”. Причем непростая ситуация коснулась не только саму Регину, но и ее маленьких детей.

По словам члена жюри шоу “Маска”, все началось еще в аэропорту. Ведущая поделилась, что ее задержали на границе, потому что проверка затянулась на два с лишним часа. При этом с собой у Тодоренко, по ее словам, был литр сцеженного грудного молока, которое чудом не испортилось.

Кроме того, семье Регины пришлось столкнуться с проблемами со здоровьем. Знаменитость рассказала, что ее младшего сына сейчас лечат от конъюнктивита, старшего – от отита, а сама она мучается из-за лактостаза. Звезда всерьез испугалась, что все может закончиться тем, что праздник она проведет в больнице. Ведь подобные инциденты с ней уже когда-то случались.

“Завтра праздник. Не хотелось бы отмечать в больничке. В изоляторе я уже праздновала”, – напомнила Регина Тодоренко.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / В Бутово мужчина ранил ножом жену и малолетнюю дочь

14.06 / NPR – экс-советник Трампа призвал его сняться с президентских выборов

14.06 / Суд отказал Земфире в снятии статуса иноагента

14.06 / “Единая Россия” в Подмосковье выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора

14.06 / В районе Вешняки благоустроят Рассветную аллею

14.06 / Попавший в реанимацию режиссер Сокуров рассказал о своем состоянии

14.06 / Смерть Берлускони способна укрепить позиции действующего премьер-министра Италии

14.06 / В НАТО разошлись во мнениях о способности противостоять России в прямом конфликте

14.06 / “Совершенство”: Климова показала стройное тело в новой фотосессии

14.06 / “Почему вы так забили на себя?”: Россияне обвинили Волочкову в злоупотреблении фильтрами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика