Есть только две группы людей на Земле, и они отличаются по происхождению

Человечество на Земле разделено всего на две большие группы по своему происхождению. Недавно проведенные исследования опровергают факт того, что все человечество имеет единое происхождение.

Африканские люди – предки этой группы жили на территории Африки около 200 тысяч лет назад. Считается, что из Африки первые люди вышли и начали заселять другие части мира.

Неафриканские люди – к этой группе относятся все остальные народы мира. Их предки были вынуждены приспособиться к более холодному климату и иным условиям жизни. Они эмигрировали из Африки около 70 тысяч лет назад и распространились по всему миру.