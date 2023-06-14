«Не жадничай, отдавай остальное»: Лукашенко просил Путина передать ему оставшиеся у России ядерные ракеты
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент Белоруссии
Александр Лукашенко на полях ПМЭФ пообщался с журналистами, рассказав им о переговорах
по ядерным вооружениям с Владимиром Путиным. Белорусский лидер
просил коллегу «не жадничать» и передать в его распоряжение оставшиеся 3300
ядерных боеголовок.
По мнению Лукашенко,
размещение ядерных ракет в Белоруссии имеет ряд преимуществ, в том числе более
короткое время подлёта к большинству европейских целей. Поэтому, по его словам,
нет смысла продолжать держать ядерные арсеналы в Сибири или на Дальнем Востоке.
Полная передача атомных вооружений Белоруссии не только укрепила бы безопасность в еврозоне, но и дала бы США понять, что Россия готова отказываться
от оружия массового уничтожения в одностороннем порядке, что, в свою очередь,
должно привести к смягчению санкционного режима.
«Я Володе сказал –
ну не жадничай ты, – рассказал Лукашенко. – Пять ракет, десять, это что? Это же
курам на смех! Нужно хотя бы по-братски разделить, 50 на 50, ну а ещё лучше –
всё поставить у нас. У нас для ядерных комплексов дороги новые построили, ракетчики
будут пить вкусное белорусское молоко. А случись что, то 10 минут – и нету ни
Лондона, ни Парижа, ни тем более Варшавы. А из Сибири ракета пока лететь будет,
она уже и забудет, кого надо взрывать и куда падать».
В конце интервью
Лукашенко признал, что Владимир Путин не принял его план и согласился только на
вариант «50 на 50», который начнёт реализовываться в ближайшие месяцы.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет