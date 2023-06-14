«Не жадничай, отдавай остальное»: Лукашенко просил Путина передать ему оставшиеся у России ядерные ракеты

Президент Белоруссии

Александр Лукашенко на полях ПМЭФ пообщался с журналистами, рассказав им о переговорах

по ядерным вооружениям с Владимиром Путиным. Белорусский лидер

просил коллегу «не жадничать» и передать в его распоряжение оставшиеся 3300

ядерных боеголовок.

По мнению Лукашенко,

размещение ядерных ракет в Белоруссии имеет ряд преимуществ, в том числе более

короткое время подлёта к большинству европейских целей. Поэтому, по его словам,

нет смысла продолжать держать ядерные арсеналы в Сибири или на Дальнем Востоке.

Полная передача атомных вооружений Белоруссии не только укрепила бы безопасность в еврозоне, но и дала бы США понять, что Россия готова отказываться

от оружия массового уничтожения в одностороннем порядке, что, в свою очередь,

должно привести к смягчению санкционного режима.

«Я Володе сказал –

ну не жадничай ты, – рассказал Лукашенко. – Пять ракет, десять, это что? Это же

курам на смех! Нужно хотя бы по-братски разделить, 50 на 50, ну а ещё лучше –

всё поставить у нас. У нас для ядерных комплексов дороги новые построили, ракетчики

будут пить вкусное белорусское молоко. А случись что, то 10 минут – и нету ни

Лондона, ни Парижа, ни тем более Варшавы. А из Сибири ракета пока лететь будет,

она уже и забудет, кого надо взрывать и куда падать».

В конце интервью

Лукашенко признал, что Владимир Путин не принял его план и согласился только на

вариант «50 на 50», который начнёт реализовываться в ближайшие месяцы.

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