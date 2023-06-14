Доктор Гинзбург предостерег от сна сразу после еды

После еды не следует заниматься физическими упражнениями и ложиться спать. Доктор Гинзбург объяснил, чего еше не следует делать.

В недавнем интервью телеканалу “Москва 24” эксперт сказал, что сразу после еды не рекомендуется заниматься интенсивными видами спорта, особенно единоборствами и силовыми видами. Это может быть вредно для здоровья.

Михаил Гинзбург заявил, что физические упражнения сразу после еды могут вызвать смещение или удар желудка. Не рекомендуется спать сразу после еды, ужина или перекуса.

Доктор пояснил, что в такой ситуации ухудшается качество сна, что может негативно сказаться на организме.MedikForum.ru ранее писал о том, какие продукты с возрастом следует употреблять в меньших количествах.